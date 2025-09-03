自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

中部未滿月2嬰染腸病毒重症 桃園、台東逼近流行警戒值

2025/09/03 05:30
▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，國內新增類鼻疽與鉤端螺旋體病個案。 （記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

▲勤洗手有助於防止腸病毒等病毒傳播；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

疾管署昨公布新增2例新生兒腸病毒重症，為中部出生5天、出生10天男嬰，均出現肝指數上升、凝血功能異常及敗血症，確診感染伊科病毒11型，其中1例早產兒更已住院3週尚未出院。全國腸病毒疫情尚未進入流行期，但桃園、台東已達流行閾值8成，可能快進入流行警戒值。

疾管署籲 開學後加強防治

疾管署防疫醫師林詠青表示，出生5天大男嬰在出生後2天因母親發燒而被轉到新生兒中重度病房觀察，3天後活動力下降、發紺、缺氧，且抽血發現肝指數上升、血小板減少、凝血功能異常，收治於加護病房，同時有肝炎、敗血症，所幸病況穩定已於住院2週出院。

另1例出生10天大的男嬰是早產兒，出生後就被收治於加護病房，出現肝指數上升、血小板減少、凝血功能異常及活動力差、敗血症，至今住院3週，仍在加護病房治療。男嬰母親與同住家人無疑似症狀，感染源無法確認。

疾管署副署長曾淑慧指出，上週全國腸病毒健保門急診達7534人次，與前一週相當，尚未達到流行閾值1.1萬人次，但有部分縣市已達流行閾值8成，加上往年監測開學後就診會上升，呼籲家長與學校要注意防治措施。

疾管署疫情中心副主任李佳琳補充說明，各縣市訂定的流行閾值不同，也就是定義進入流行的就診人次，桃園與台東已達流行閾值8成，但何時進入流行需要再觀察。

至於新生兒腸病毒疫情，曾淑慧表示，伊科病毒11型檢出個案下降，但仍持續有新生兒重症，家長要保持警戒。

今年累計15例腸病毒重症，包含7例死亡，為近6年同期最高；新生兒腸病毒重症占12例，均感染伊科病毒11型，其中6例死亡。

類鼻疽新增5例、2人死亡

疾管署也公布新增5例本土類鼻疽，並新增2名死亡，分別為南部70多歲男性與90多歲女性，均於8月中旬出現發燒、呼吸困難等症狀，皆無污水、污泥接觸史，其中女性個案有高血壓、癌症病史，出現咳嗽、呼吸喘、發燒、全身無力後1週到急診，發現白血球發炎指數增加，後續檢出新冠病毒陽性、類鼻疽桿菌，病況持續惡化於發病2週後死亡。

林詠青認為，不排除吸入性感染，可能肺部感染加上新冠肺炎造成抵抗力低下喪命。

