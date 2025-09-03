C肝患者女兒18歲確診 醫師呼籲追蹤檢測患者子女

嘉義市肝膽腸胃科醫師沈明哲建議，政府應追蹤檢測C肝患者所生子女，避免成為防治C肝漏網之魚；示意圖。（圖取自freepik）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕呼應世界衛生組織（WHO）2030年消除病毒性肝炎目標，台灣以今年底向WHO遞交C肝消除認證申請為目標。一名40餘歲女性患者，18年前懷孕時已罹患C肝，生下一雙龍鳳胎兒未做檢測，今年龍鳳胎的女兒滿18歲，上大學前健康檢查驗出C肝，嘉義市肝膽腸胃科醫師沈明哲建議，政府應追蹤檢測C肝患者所生子女，避免成為防治C肝漏網之魚。

沈明哲說，B型肝炎常見母親垂直傳染給胎兒，C型肝炎的垂直傳染率僅6%，容易被忽視，且孕婦懷孕時，難檢測胎兒是否罹患C肝，通常需等生產後再檢測才可得知。

沈明哲說，這名女性患者治療C肝多年，子女均不曾檢測，今年龍鳳胎的女兒將讀大學，到醫院檢查發現感染C肝，才發現患者懷孕時將C肝垂直傳染給女兒，已建議她帶兒子檢測、提早發現。

沈明哲表示，衛福部國民健康署近年雖積極防治B、C肝，今年8月起，還將「終身一次免費B、C肝炎篩檢」年齡下修至39歲，然而缺乏宣導C肝垂直傳染的重要性，以及鮮少追蹤、檢測C肝患者所生子女，今年底如要消除C肝，此破網應盡快補起來。

嘉義市衛生局說，國健署將以往檢驗C肝陽性個案提供給衛生局，整理後都以回饋醫院及診所，請院所協助追蹤，確認個案是否還有病毒，並定期做腹部超音波，避免發展成肝癌。感染C肝患者子女，也可利用健保進行檢驗。

國健署下修B、C肝免費篩檢年齡至39歲。（翻攝自嘉義市衛生局網站）

