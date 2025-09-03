自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

C肝患者女兒18歲確診 醫師呼籲追蹤檢測患者子女

2025/09/03 10:35

嘉義市肝膽腸胃科醫師沈明哲建議，政府應追蹤檢測C肝患者所生子女，避免成為防治C肝漏網之魚；示意圖。（圖取自freepik）

嘉義市肝膽腸胃科醫師沈明哲建議，政府應追蹤檢測C肝患者所生子女，避免成為防治C肝漏網之魚；示意圖。（圖取自freepik）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕呼應世界衛生組織（WHO）2030年消除病毒性肝炎目標，台灣以今年底向WHO遞交C肝消除認證申請為目標。一名40餘歲女性患者，18年前懷孕時已罹患C肝，生下一雙龍鳳胎兒未做檢測，今年龍鳳胎的女兒滿18歲，上大學前健康檢查驗出C肝，嘉義市肝膽腸胃科醫師沈明哲建議，政府應追蹤檢測C肝患者所生子女，避免成為防治C肝漏網之魚。

沈明哲說，B型肝炎常見母親垂直傳染給胎兒，C型肝炎的垂直傳染率僅6%，容易被忽視，且孕婦懷孕時，難檢測胎兒是否罹患C肝，通常需等生產後再檢測才可得知。

沈明哲說，這名女性患者治療C肝多年，子女均不曾檢測，今年龍鳳胎的女兒將讀大學，到醫院檢查發現感染C肝，才發現患者懷孕時將C肝垂直傳染給女兒，已建議她帶兒子檢測、提早發現。

沈明哲表示，衛福部國民健康署近年雖積極防治B、C肝，今年8月起，還將「終身一次免費B、C肝炎篩檢」年齡下修至39歲，然而缺乏宣導C肝垂直傳染的重要性，以及鮮少追蹤、檢測C肝患者所生子女，今年底如要消除C肝，此破網應盡快補起來。

嘉義市衛生局說，國健署將以往檢驗C肝陽性個案提供給衛生局，整理後都以回饋醫院及診所，請院所協助追蹤，確認個案是否還有病毒，並定期做腹部超音波，避免發展成肝癌。感染C肝患者子女，也可利用健保進行檢驗。

國健署下修B、C肝免費篩檢年齡至39歲。（翻攝自嘉義市衛生局網站）

國健署下修B、C肝免費篩檢年齡至39歲。（翻攝自嘉義市衛生局網站）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中