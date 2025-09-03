衛生紙3招選購可丟馬桶！ 環境部曝3大好處

環境部指出，將使用過的衛生紙丟入馬桶，可減少蚊蠅孳生、異味產生，還能降低異味產生。（資料照）

〔記者黃宜靜／台北報導〕環保部宣導「衛生紙丟馬桶」已近10年，不過多年過去，不少人還是習慣上完廁所，將衛生紙丟進垃圾桶；對此，環境部指出，將使用過的衛生紙丟入馬桶，可減少蚊蠅孳生、異味產生，還能降低異味產生，選購時可認明「環保標章」、「正字標記」，或是標示「可丟馬桶」者。

​環境部在臉書專頁指出，為提升公廁環境品質，記得將使用後的衛生紙丟入馬桶！將衛生紙丟入馬桶有利於減少蚊蠅孳生、降低細菌與傳染病風險，還能減少異味產生。

哪些衛生紙能丟入馬桶？環境部表示，選購時可認明「環保標章」、「正字標記」，或是在包裝上標示「可丟馬桶」者，即可丟入馬桶，呼籲大眾一起養成好習慣，讓如廁環境更乾淨、更舒適！

