6旬翁往返就醫長達8小時 彰基用智慧醫療遠距照護
〔記者湯世名／彰化報導〕67歲的田姓民眾在彰化基督教醫學中心接受心臟移植後，因為住在南投縣信義鄉山區，術後有狀況往返醫院要花長達8小時，如果緊急坐計程車要花5200元，受惠於「健康台灣深耕計畫」，彰基利用智慧醫療加遠距醫療，配備「智慧遠距乾式心電圖」與血壓、血糖等監測裝置，在家量測、上傳雲端，由醫學團隊即時判讀與追蹤，讓田姓民眾在山區的家中也能享受醫學中心級的照護，讓他長途舟車的噩夢終於解決。
彰基總院長陳穆寬指出，由於偏鄉患者常因交通不便導致治療延宕，「健康台灣深耕計畫」結合智慧醫療與遠距診療，實質落實醫療平權。感謝計畫召集人、成大醫學院名譽教授陳志鴻推動，使政策快速落地，解決了重症患者的燃眉之急。
陳穆寬說，計畫的推行不僅減少偏鄉患者舟車勞頓，更降低醫療風險，讓癌症患者及重大慢性病人能獲得即時診治。此計劃合作也同步啟動「急重症綠色隧道」，由信義鄉衛生所、水里醫療站、南投基督教醫院等南投醫療院所，一路銜接至彰基總院，採「一次啟動、一路直達、資料隨轉到院」模式，縮短等待與重複檢查時間，守住黃金救治窗。
他說，把醫療的速度與溫度一起送進山裡，讓偏鄉長輩與病友，不必多跑冤枉路，也能享有同等品質的照護。未來，彰基將持續擴大遠距據點、社區送藥與在地服務，與南投醫療夥伴攜手，照護每一位在地居民的健康與尊嚴。
