男子遭重擊失血1/3且骨盆爆、腸外露 醫師鬼門關前救人

外科醫師吳坤達說，患者開刀4小時才救回。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕一名42歲男性，日前不小心被高處墜落的沙袋砸中，下腹部血肉模糊，骨盆幾乎爆開，直腸破裂外露、膀胱也破裂，大量失血休克，被緊急送往李綜合醫院苑裡院區開刀治療，由於患者命在旦夕，來不及做斷層掃描就被送入手術室開刀，醫療團隊花了4個多小時搶救，手術至今1個多月，患者逐漸恢復，已能正常進食。

醫師團隊當時根本是在跟閻羅王搶人，但患者肛門括約肌已經失去功能，日後只能靠永久性的腸道造口（人工肛門），維持正常消化道的功能。

請繼續往下閱讀...

駐診李綜合醫院的台中榮總外科主治醫師吳坤達表示，患者當晚被送到醫院時已休克，開放性傷口失血至少2000CC，生命危急，因此馬上進手術室，會同麻醉科醫師隋善中、骨科醫師李詔信、泌尿科醫師黃品叡等一起手術。

外科醫師吳坤達拿模型比對，指出患者骨盆明顯破裂。（記者歐素美攝）

因怕患者有生命危險，尚未做電腦斷層，患者就被送到手術室，4位醫師相互合作，一邊開刀一邊修復患者傷口，手術過程中才知患者會陰部有25公分的開放性傷口，膀胱破裂、直腸破裂外露、骨盆還嚴重骨折。

醫師團隊合作下花了4個多小時，幫患者進行剖腹探查術、D環結腸造口術、會陰肌皮瓣重建術、膀胱一期修復術、骨盆開書型骨折切開復位外固定術，術後患者住加護病房一個禮拜逐漸穩定，家屬為了方便就近照顧，轉院到台中榮總。

吳坤達說，患者轉院2天後便拔除呼吸器，然後轉到普通病房，現在還住院治療休養中。由於骨盆嚴重碎裂，研判至少還要4個月才能康復，膀胱也還在修復，近期便能拿掉尿管，由於患者肛門括約肌已經失去功能，日後只能靠永久性的腸道造口（人工肛門），維持正常消化道的功能。

吳坤達說，替重大事故患者手術，就好像隨時跟閻羅王搶人，手術過程分秒必爭，要隨時應付可能突發的緊急狀況。該名患者從鬼門關前搶救回來，查房時看到患者輕鬆自在地躺在病床上滑手機，但未來復健過程仍需要醫師、護理人員的協助，才能即早恢復健康狀態。

患者骨盆遭重物砸中而破裂。（記者歐素美攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法