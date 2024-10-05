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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》銀髮族選重訓or有氧？ 研究：混合訓練才正確

2024/10/05 17:10

研究指出，混合訓練包含有氧運動與阻力訓練，不僅能提升心肺功能，還可強化肌肉力量；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，混合訓練包含有氧運動與阻力訓練，不僅能提升心肺功能，還可強化肌肉力量；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，老人該選擇重訓還是有氧運動？恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」分享研究結果，指出小孩子才做選擇，對於老人來說，混合訓練才是正確的選擇。混合訓練包含有氧運動與阻力訓練，不僅能提升心肺功能，還可強化肌肉力量。

根據研究，混合訓練能顯著改善老年人的步行速度，提升幅度達16.8%。這意味著混合訓練比單純進行有氧運動或重訓更有效，對於防止步行速度變慢，降低肌少症的風險尤為重要。肌少症是老人常見的問題，而步行速度變慢則是其核心症狀之一。

專家強調，走路慢的老年人預期壽命較短，因此，透過有氧運動與重訓的結合來增進健康是不可忽視的。王思恒呼籲老年人運動時應避免偏重某一類運動，應該同時進行有氧和重訓，才能達到全面的健康益處。

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