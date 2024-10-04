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健康網》三酸甘油脂過高 醫：3招有效降低

2024/10/04 19:55

蕭捷健表示，三酸甘油脂的升高通常來自過多的澱粉和糖分攝取；圖為情境照。（圖取自freepik）

蕭捷健表示，三酸甘油脂的升高通常來自過多的澱粉和糖分攝取；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕三酸甘油脂過高該如何有效降低？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，一名學員成功的降脂經驗，僅20天內，她的三酸甘油脂（TG）從236mg/dL降至149mg/dL，達到正常範圍，並且肝功能顯著改善，心血管風險大幅降低。該名學員的飯前血糖也從153mg/dL降至112mg/dL，整體健康狀況大大改善。

為何三酸甘油脂會偏高？蕭捷健表示，三酸甘油脂的升高通常來自過多的澱粉和糖分攝取。過量的糖分無法被儲存為肝醣，會轉化為脂肪進入血液，甚至堆積在肝臟，導致脂肪肝，從而影響肝功能及心血管健康。

3招有效降低三酸甘油脂

1. 選擇健康的澱粉來源：學員在飲食中選擇綠豆冬粉、地瓜等較健康的澱粉，避免精緻澱粉的攝取。

2. 增加膳食纖維攝取：在進食精緻澱粉前，先食用足量的蔬菜，約三個拳頭大小，這有助於穩定血糖，減少血脂生成。

3. 控制水果攝取量：每天的水果攝取量不超過一個拳頭，避免攝取過多的果糖。

蕭捷健強調，過度限制糖分攝取或進行長時間斷食可能帶來副作用，如低血糖和肌肉消耗，反而不利於健康。因此，合理攝取糖分及建立良好飲食習慣，比完全斷糖更為重要。

碳水循環飲食法助減脂

蕭捷健介紹了碳水循環的飲食法，強調「中碳水」是關鍵。透過高碳水日、低碳水日及中碳水日的交替，可以靈活調節身體能量使用，避免脂肪過度累積。高碳水日可以適量食用米飯、麵食；中碳水日則選擇根莖類和豆類等天然澱粉；低碳水日則從蔬菜中獲取少量澱粉。這樣的飲食方式能幫助人們在享受飲食的同時，維持健康並達到減脂的效果。

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