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健康網》柿子「這樣做」口感像冰淇淋！ 農糧署授5吃法
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕食慾之秋，正是品味「柿子」好時節。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文公開柿子吃法，柿子不只鮮食，還能入菜、做甜點。例如剝皮去蒂後冷凍，口感像冰淇淋；或者用烤的，似卡士達醬風味；還有照燒、涼拌、鹹醬等料理。
農糧署指出，柿子可依果實在樹上成熟時，能否自然脫去澀味，分為「甜柿」和「澀柿」兩種，其中甜柿常見有：富有、次郎、花御所等品種。
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鮮食2吃法
「凍」完熟剝皮去蒂後冷凍，口感Q軟似冰淇淋。
「烤」切除蒂頭，烤箱烤10分鐘，則可感受到香甜滑順、似卡士達醬風味。
入菜3料理
「炒」照燒甜柿：切塊搭配雞肉、豌豆等食材，再加入醬油、味醂等調味快炒。
「拌」凉拌甜柿：切片搭配菇類、豆腐等，淋上胡麻醬調味。
「醬」甜柿鹹醬：搭番茄、紅蘿蔔、冰糖、洋蔥等食材熬製，適合配海鮮或豬肉。
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