健康網》上班族用眼過度阻「eye」健康 中醫曝3大頭痛類型

中醫師表示，上班族頭痛主因為原發性頭痛，有緊張性頭痛、偏頭痛、叢發性頭痛3類；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少上班族都有因為長時間注視電腦，用眼過度，而引發頭痛、頭暈的經驗。中醫師李俊儀表示，‍上班族頭痛的主要類型是原發性頭痛，其中又分為3類型，緊張性頭痛，維持某個姿勢太久，肩頸僵硬所致；另兩項為偏頭痛、叢發性頭痛，疼痛位置在頭部單側與眼周，有休息會緩解，一旦工作用腦，疼痛又會發作。

李俊儀在粉專「不老中醫 李胖醫師 李俊儀」指出，頭痛分為2大類：原發性頭痛（Primary Headache）和次發性頭痛（Secondary Headache）。次發性頭痛是因為顱內出血、中風、動脈瘤、腦膜炎、青光眼、腫瘤等明確的疾病或外傷（頭部撞擊、跌倒、車禍）所導致的頭痛；原發性頭痛主要有緊張性頭痛、偏頭痛、叢發性頭痛，也是上班族頭痛的主要類型。

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3種原發性頭痛位置及症狀

●緊張性頭痛：最常見的頭痛。通常因看電腦、看書、寫字姿勢維持太久，導致肩頸過於僵硬而發生。緊張性頭痛不分年齡，每個人都可能會發生；疼痛位置經常變換不定，有時左側頭痛，有時後腦脹痛，有時前額痛，有時頸部痛；疼痛時間通常持續5分鐘到1小時。如果長達數小時的頭痛，可能就是下面的偏頭痛和叢發性頭痛。

●偏頭痛：頭痛會從頭的兩側開始痛，會隨著血管跳動一起痛。常見症狀如噁心、嘔吐、畏光、怕吵等。

●叢發性頭痛：患者的「頭部單側」與「眼周」會出現十分劇烈的疼痛，有休息會緩解，但開始工作用腦後，疼痛又會發作。一旦發作，會持續數週、甚至數個月之久，然後才慢慢平息。

李俊儀表示，緊張性頭痛→偏頭痛→叢發性頭痛，幾乎是1個人頭痛的歷程。平常用腦過度而引起的緊張性頭痛，時間可能從發作1次5分鐘到發作1次數小時；後來頭部筋膜逐漸緊繃，升級成偏頭痛；偏頭痛一久，又升級成叢發性頭痛 ，嚴重的叢發性頭痛是整顆頭都在痛，令人痛不欲生！

中醫師指出，嚴重的叢發性頭痛是整顆頭都在痛，而且一旦發作，會持續數週、甚至數月之久，令人痛不欲生；圖為情境照。（圖取自freepik）

因此，李俊儀也分享了中醫療法，針對緊張性頭痛，可以靠中藥和針灸治療來舒緩症狀，減少發作頻率（每天→每週1次）以及縮短發作時間（1小時→5分鐘）；而偏頭痛和叢發性頭痛因為牽涉到筋膜緊繃、沾黏的問題，用中藥和針灸治療的效果會變得很輕微，所以他建議用針刀和浮針治療，只需要治療1-3次，便可以改善嚴重性頭痛。

日常保健6撇步 跟頭痛說BYE

●規律作息：12點之前上床睡覺，避免熬夜。

●調整姿勢：長時間維持相同姿勢，容易導致肌肉僵硬和痠痛，進而誘發頭痛。工作一段時間便要起身走一走，身體四肢動一動。

●飲食調整：減少攝取刺激性飲料和食物，例如咖啡、醣類飲料、巧克力，以及含有味精或硝酸鹽的食品。

●保持運動：規律的運動有助於減少頭痛的發作，建議進行有氧運動，如散步、慢跑或游泳。

●按摩頭部：按摩頭部後側、頸部及肩部能夠紓解緊繃的肌肉。促進血液循環，放鬆頭頸部及肩膀肌肉。

●放鬆壓力：學習壓力放鬆技巧，如冥想、頌缽或瑜伽、芳香精油，有助於放鬆身心。

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