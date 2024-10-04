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健康網》連放颱風假 醫師不懈怠！醫：風災後才是硬仗

2024/10/04 15:06

山陀兒颱風期間，台北地區午後出現間歇性強陣風，民眾雨傘頻頻開花。（資料照，記者朱沛雄攝）

山陀兒颱風期間，台北地區午後出現間歇性強陣風，民眾雨傘頻頻開花。（資料照，記者朱沛雄攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕山陀兒颱風在台灣龜速打轉，多個縣市連續放了多天颱風假；然醫護人員多數不能鬆懈與休假。有醫師表示自己不大喜歡颱風假，這對病患來說相當困擾，需要更改看診日期，領藥也變得更麻煩；且認為，颱風過後的下週一（7日）的門診，可能是「硬仗」。

耳鼻喉科醫師薛健佑在臉書「薛健佑 耳鼻喉科醫師」發文表示，颱風假對於病人來說很困擾，可能要麻煩病患自行改掛。「若為老病人，下週都可以加掛啦，我已經做好下週硬仗的準備了。但還是請大家盡量分流，不然彼此都等候，很辛苦。」

薛健佑表示，「連兩天去查房，本來中午約病解，早上特別打電話取消，未料患者家屬到醫院後，說臺北天氣還好，請醫師過來病解一下。想到家屬可能也只有颱風天不用上班，才能難得的全員到齊，只好再回去醫院病解了。」

另外台大婦產科醫師施景中也於1日在個人臉書直言，自己「星期四（3日）有一台刀非開不可，那是一個跨科團隊救援小孩的手術。當天還有可怕的大門診。一旦颱風停診，下個禮拜會讓人完全不想面對」。颱風假期間，「醫院開刀房一定大亂，可以猜想現在病房總醫師的電話會接個不停」。一聽到颱風假，醫護人員總憂心災情以及既有的手術排程亂了套，而颱風後才是更多的困難。

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