健康網》醫建議21歲可開始做子宮抹片 事前必要5準備

做子宮頸抹片檢查前要注意：避免沖洗陰道、避免浴缸泡澡、避免使用陰道塞劑、前一天避免性行為、避開月經期間；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕子宮頸癌是女性癌症死亡原因的第8位。板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，台灣從民國84年推行子宮頸抹片補助以來，子宮頸癌的發生率下降了82%，仍建議21歲就要開始而在做子宮頸抹片。檢查前要注意：避免沖洗陰道、避免浴缸泡澡、避免使用陰道塞劑、前一天避免性行為、避開月經期間。

嚴絢上在臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」發文表示，子宮頸癌一直是女性的沉默威脅，初期幾乎沒有明顯症狀，卻可能在不知不覺中悄悄靠近，今年開始從25歲健保就補助做子宮頸抹片檢查，因此她看到年紀符合補助的病人，都會提醒「今年檢查了嗎？」其實依照國際治療指引，21歲就要開始每3年做抹片檢查。

請繼續往下閱讀...

為什麼要做子宮頸抹片？

嚴絢上表示，子宮頸癌是女性癌症死亡原因的第8位，早期沒有症狀，卻可能帶來深遠的健康風險。透過子宮頸抹片檢查，可以早一步發現細胞是否病變，並在最早期（0-1期）就介入治療，讓妳有機會保留生育能力、提升存活率。

嚴絢上提醒，雖然21歲起可以開始每3年檢查一次，但若曾被診斷子宮頸癌前病變、HIV病毒陽性者、胎兒時期曾暴露在DES（人造動情激素）的環境中，則建議每年檢查1次。

嚴絢上說，「身體的聲音，往往是在最安靜的時候出現」，常常因生活忙碌忽略了自己。即使停經、或已久未有性經驗，也建議3年檢查1次。自費篩檢價格也不高，大約只要300-600元，就像一般婦科內診，用子宮頸刷輕輕採集細胞而已，幾乎沒有痛感。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法