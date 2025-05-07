自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》醫建議21歲可開始做子宮抹片 事前必要5準備

2025/05/07 19:38

做子宮頸抹片檢查前要注意：避免沖洗陰道、避免浴缸泡澡、避免使用陰道塞劑、前一天避免性行為、避開月經期間；圖為情境照。（圖取自freepik）

做子宮頸抹片檢查前要注意：避免沖洗陰道、避免浴缸泡澡、避免使用陰道塞劑、前一天避免性行為、避開月經期間；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕子宮頸癌是女性癌症死亡原因的第8位。板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，台灣從民國84年推行子宮頸抹片補助以來，子宮頸癌的發生率下降了82%，仍建議21歲就要開始而在做子宮頸抹片。檢查前要注意：避免沖洗陰道、避免浴缸泡澡、避免使用陰道塞劑、前一天避免性行為、避開月經期間。

嚴絢上在臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」發文表示，子宮頸癌一直是女性的沉默威脅，初期幾乎沒有明顯症狀，卻可能在不知不覺中悄悄靠近，今年開始從25歲健保就補助做子宮頸抹片檢查，因此她看到年紀符合補助的病人，都會提醒「今年檢查了嗎？」其實依照國際治療指引，21歲就要開始每3年做抹片檢查。

為什麼要做子宮頸抹片？

嚴絢上表示，子宮頸癌是女性癌症死亡原因的第8位，早期沒有症狀，卻可能帶來深遠的健康風險。透過子宮頸抹片檢查，可以早一步發現細胞是否病變，並在最早期（0-1期）就介入治療，讓妳有機會保留生育能力、提升存活率。

嚴絢上提醒，雖然21歲起可以開始每3年檢查一次，但若曾被診斷子宮頸癌前病變、HIV病毒陽性者、胎兒時期曾暴露在DES（人造動情激素）的環境中，則建議每年檢查1次。

嚴絢上說，「身體的聲音，往往是在最安靜的時候出現」，常常因生活忙碌忽略了自己。即使停經、或已久未有性經驗，也建議3年檢查1次。自費篩檢價格也不高，大約只要300-600元，就像一般婦科內診，用子宮頸刷輕輕採集細胞而已，幾乎沒有痛感。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中