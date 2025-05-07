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健康網》「打呼」是健康警訊！ 中醫揭露4大主因
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕許多人出門過夜、陪病或參加露營活動時，最怕遇到的不是蚊子，而是「打呼如雷」的室友。一夜無眠的經驗，不只讓人身心俱疲，也可能是身體健康拉警報的徵兆。翰醫堂中醫診所醫師於臉書專頁提醒，打呼其實可能是身體缺氧的表現，常見原因包含肌肉鬆弛、肥胖問題、鼻塞或過敏、結構異常，絕不能輕忽。
中醫師指出，打呼的常見原因可分為以下4類：
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1. 肌肉鬆弛：睡覺時呼吸道的肌肉過於放鬆，張力不足導致塌陷，空氣通過時便會產生鼾聲。
2. 肥胖問題：體脂肪堆積使得氣道變窄，呼吸更加困難，也加劇打呼情形。
3. 鼻塞或過敏：鼻腔不通暢會阻礙空氣流動，常伴隨張口呼吸，進一步惡化打呼狀況。
4. 結構異常：例如鼻中膈彎曲、鼻甲肥大或下巴結構異常等，也可能讓打呼「聲勢驚人」。
此外，仰睡姿勢導致舌頭後垂，也會壓迫呼吸道，增加打呼風險。隨著年齡增長，喉部周圍肌肉鬆弛，也使年長者更易打呼。
中醫師提醒，打呼不只影響睡眠品質，導致白天精神不振、容易嗜睡外，更是身體缺氧的警訊，長期下來，可能引發高血壓、心臟病、中風，甚至影響記憶力與認知功能。若有嚴重打呼情況，建議盡早就醫診治，守護每一夜的安穩好眠與身體健康。
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