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健康 > 杏林動態

中國附醫服務信義鄉偏鄉醫療 攜手公益夥伴共植夢想

2025/05/07 15:37

中國附醫及公益夥伴活動上叫賣銷售原鄉農產品。（中國附醫提供）

中國附醫及公益夥伴活動上叫賣銷售原鄉農產品。（中國附醫提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國醫藥大學附設醫院承接南投信義鄉整合性醫療服務（IDS），今（7）日舉行「守護原鄉共植夢想」活動，邀原鄉居民設攤展售農產品及手工藝品。院長周德陽及副院長楊麗慧等人也幫忙叫賣，吸引員工及民眾採購，周德陽表示，守護偏鄉是醫院的重點任務，期待更多夥伴投入關心弱勢。

中國附醫為信義鄉等原鄉投入健康照護服務，提供整合性健康照護服務，成功消除「無醫村」，並降低當地死亡率，周德陽表示，醫院在當地展開獨老照顧、雙龍國小數位教室設立、部落日托中心運營、魚菜共生系統導入、防災減災訓練等，近期推行「部落廚房暨兒童營養衛教專案」，持續為原鄉注入溫暖與希望。

周德陽一步指出，守護偏鄉一直是醫院的重點任務，長期守護信義鄉居民，期待能有更多夥伴投入，帶動關心弱勢的風氣；楊麗慧也說，醫院協助部落居民實行循環生態生產，這些農產品不僅自用，還可透過愛心攤位、員工團購、綠色市集等通路銷售，促進環境友善與經濟自立。

中國附醫的公益夥伴長聖生技與長佳智能也響應共植活動，發送農業局提供的1000株樹苗，期盼為原鄉的長遠發展種下夢想。

活動現場並展示原鄉發展的蔬果、蜂蜜等農產品，還有縫紉、竹編等原民手工藝，展現原鄉的獨特韌性與美學。

周德陽指出，醫院長期守護偏鄉醫療。（中國附醫提供）

周德陽指出，醫院長期守護偏鄉醫療。（中國附醫提供）

中國附醫服務信義鄉偏鄉醫療，攜手公益夥伴進入偏鄉服務。（中國附醫提供）

中國附醫服務信義鄉偏鄉醫療，攜手公益夥伴進入偏鄉服務。（中國附醫提供）

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