改善護理職場 總統：已監測護病、獎勵措施 法制化發展

總統賴清德今錄影為「114年國際護師節聯合慶祝大會」致詞，表示醫院護病比已有監測、獎勵機制，將朝法制化方向發展。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今（7）日錄影為「114年國際護師節聯合慶祝大會」致詞，感謝全國護理人員守護台灣民眾健康、促進台灣醫療發展。針對大家關心的醫院護病比制度，目前已有監測和獎勵措施，將朝法制化方向發展，政府將持續推動各項政策，改善護理環境，進而提供更優質的醫療服務，促進社會進步發展，打造「健康台灣」。

賴清德指出，下週一就是512國際護師節，感謝全國護理人員的貢獻，守護台灣民眾的健康，並促進台灣醫療的發展。護理工作是醫療體系重要的一環。今（2025）年國際護師節的主題是「有護理師才有未來：關懷護理師促進經濟成長」，特別強調護理人員的健康與福祉，對於強化經濟與改善健康體系的重要性。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，從去（2024）年520以來，政府持續推動各項政策，希望給護理人員更多支持，也促進社會的進步發展。對於護理人才的留任和投資，我們加強投入資源，從教育、考試、聘用以及薪資改善等角度著手，包括提供獎勵補助、建立合理的照護標準、強化人力增補以及鼓勵AI輔助措施，改善護理職場環境。

賴清德說明，去年政府已啟動「護理人力政策整備12項策略中長程計畫」，編列4年275億元經費，目的就是要有系統性地解決護理人力問題，並且建正向的護理職場環境機制。

關於大家關心的醫院護病比制度，賴清德說，目前已有監測和獎勵措施，未來將朝法制化方向發展，相信唯有不斷改善護理職場環境，才能提供民眾更優質的醫療服務，這是政府和護理界共同的目標，感謝所有護理團體在過程中的協助，也期待各位護理師和政府攜手合作，一起打造「健康台灣」，讓民眾更健康、國家更強，讓世界擁抱台灣。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法