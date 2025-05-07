健康網》別等跌倒才發現骨鬆 醫揭女性健康3大隱憂

醫師提醒，臨床上不少患者第1次發現骨質疏鬆，常是因為跌倒骨折才就醫，那已經是相當晚期的狀態；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕母親節即將來臨，您是否想好要送什麼禮物給媽媽表達心意？美兆健康管理機構醫師蔡美莉提醒，許多女性在年過40歲後，身體悄悄累積一些風險訊號，卻因照顧家庭、工作壓力，甚至是「不想麻煩子女」的心理，選擇忽視不適症狀。這些看似沉默的身體警訊，一旦錯過黃金治療期，往往難以挽回；骨質疏鬆、甲狀腺異常，以及荷爾蒙失衡是最容易被忽略的女性3大健康隱憂，建議應從40歲起，應定期留意，或許可以考慮安排做健檢。

蔡美莉指出，女性荷爾蒙就像身體的指揮中心，當它逐漸減少時，會牽動骨質密度、甲狀腺功能、代謝與情緒狀態，這些改變常常沒有明顯症狀，卻影響深遠。

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別讓骨質疏鬆 悄悄偷走行動力

根據衛福部資料，女性骨質流失速度約比男性早10年，尤其在停經後的頭5年，骨密度會快速下降。蔡美莉提醒，許多媽媽第一次發現骨質疏鬆，常常是因為跌倒骨折才就醫，那已經是相當晚期的狀態！她建議女性40歲後應開始定期接受骨質密度（DEXA）檢測，及早掌握骨骼健康狀況。

甲狀腺功能異常 影響心跳、體重、情緒

甲狀腺為身體代謝的重要調節器，女性罹患甲狀腺疾病的機率為男性的4至6倍，尤其在40至60歲之間最為高發。蔡美莉說明，甲狀腺功能異常會影響心跳、體重、情緒甚至月經週期，但許多女性誤以為只是工作壓力或年紀增長導致的不適，因此延誤診斷。

她建議40歲以上女性定期進行甲狀腺功能與超音波檢查，特別是曾有甲狀腺疾病家族史、或長期出現倦怠感與月經異常者，更應提高警覺。

醫師建議，40歲以上女性定期進行甲狀腺功能與超音波檢查。（資料照）

荷爾蒙失衡 睡不好、易焦慮

女性荷爾蒙失衡可能帶來睡眠障礙、焦慮、記憶力下降與情緒起伏，甚至影響皮膚與代謝，但這些變化常常被視為「正常老化」。透過抽血檢測女性荷爾蒙（如雌激素、黃體素等）變化，有助於釐清身體調節問題與更年期過渡狀況，及早介入調理。

蔡美莉建議，40歲以上女性應將骨質密度檢查、甲狀腺功能與超音波檢查、女性荷爾蒙檢測等列為定期健檢項目，透過專業醫療團隊的協助，不僅能早期發現潛藏問題，也能為媽媽量身打造健康生活方案。

40歲以上女性應將骨質密度檢查、甲狀腺功能與超音波檢查、女性荷爾蒙檢測等列為定期健檢項目。（美兆健康管理機構提供）

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