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健康網》颱風走了菜還沒吃完？低卡凱撒醬製「烤雞凱撒沙拉」
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕每當颱風來襲，許多台灣民眾搶購蔬菜的景象再度上演；若你不小心買太多，冰箱裡的菜還沒吃完，不妨做點沙拉清冰箱。營養師薛曉晶近日在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」分享了她在颱風天與家人的飲食日常，特別提到颱風期間搶購的蔬菜，可以拿來製作健康料理，利用蘿美生菜、低卡凱撒醬，自製健康的烤雞凱撒沙拉。
薛曉晶表示，趁著颱風前搶購蔬菜，她選擇蘿美生菜，並決定為家人製作一道「烤雞凱撒沙拉」。這道沙拉包含了烤十三香小翅腿、凱撒沙拉、烤麵包丁和番茄丁，成為了當天的美味主菜。她也分享低卡凱撒醬的簡單食譜：
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低卡凱撒醬食譜
●材料：減卡沙拉醬、蜂蜜芥末沙拉醬半包、高蛋白優格1盒、蒜頭4顆、洋蔥1/4顆、起司粉少許。
●做法：將蒜頭與洋蔥放入調理機打碎。將所有材料混合攪拌均勻，即可製作完成。
薛曉晶建議，無論是平日還是特殊天氣，都應保持均衡的飲食，確保3蔬2果的攝取量，進而維持健康的生活。
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