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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》消滅「生理痘」按2穴道！ 中醫：還有美容效果

2024/10/05 12:14

中醫會用清熱涼血、活血化瘀、疏肝理氣、補氣健脾等調理方式，去解決不同的生理痘；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫會用清熱涼血、活血化瘀、疏肝理氣、補氣健脾等調理方式，去解決不同的生理痘；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕生理痘起因於月經週期荷爾蒙變化，黃體素的波動和雄性素相較旺盛，通常會發生在月經前、月經延遲、月經失調的女性身上。中醫師洪麗涵表示，中醫會用清熱涼血、活血化瘀、疏肝理氣、補氣健脾等調理方式，去解決不同的生理痘。或是按摩太衝穴，改善因熬夜、刺激性食物引起的痘痘；及血海穴，可促進血液循環，也是美容要穴。

中醫如何治療？

翰醫堂新板中醫診所中醫師洪麗涵於臉書粉專「翰醫堂中醫診所」發文指出，中醫在治療上，會參考痘痘生長的部位，觀察痘痘本身的外觀性質，如是否紅腫、有無膿頭、周圍的膚質。最重要的是，必須綜合身體的其他狀況，比如大便、睡眠等，去做辨證，給予適當的專屬處方。

調理生理痘4方法

清熱涼血：選用黃連、金銀花、蒲公英等藥材。

活血化瘀：選用赤芍、丹皮、生地等藥材。

疏肝理氣：選用柴胡、香附、鬱金等藥材。

補氣健脾：選用黃耆、白朮、茯苓等藥材。

改善痘痘2穴位

●太衝穴

取穴位置：位於足背，拇趾和二腳趾之凹陷處，往後約3指寬處。

穴位功效：疏肝清熱，有助改善因熬夜、刺激性食物引起的痘痘。

●血海穴

取穴位置：膝部內側上方，約3個指幅處。

穴位功效：宣通氣血，補血滋陰，促進血液循環，美容要穴。

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