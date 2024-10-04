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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》氣壓驟降易致頭暈！ 中醫授「自救3穴」

2024/10/04 11:58

中醫指出，颱風天狂風吹拂，容易引發頭暈、頭痛症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫指出，颱風天狂風吹拂，容易引發頭暈、頭痛症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕山陀兒颱風襲台，強勁的風力除了造成部分區域災情外，對人體也有著不小的影響。中醫師邵禹豪指出，當狂風吹拂時，人容易突然感到一陣暈眩，並可能引發頭暈、耳鳴等症狀。對此，他提供了3個自救穴道，率谷穴、太陽穴、完骨穴，有出現症狀的人不妨透過按摩來緩解。

邵禹豪在臉書專頁「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文分享，颱風天氣壓驟降，對身體而言是一個「壓力源」，並可能導致頭痛、頭暈、耳鳴、耳脹等症狀，也有研究發現，氣壓驟降，可能會導致交感神經興奮。因此，他提供了以下3個穴道，讓民眾出現上述症狀時，可以自行按摩來舒緩。

●率谷穴：位在耳朵上方，是止暈、偏頭痛要穴之一，按壓會有明顯的痠痛感。

●太陽穴：位在眉尾後方，是止暈、偏頭痛、頭脹痛常用穴之一，眼睛如果感到脹脹的，也可以按。

●完骨穴：位在耳垂正後方，突出的骨性構造後方，按摩此穴可以改善耳部循環，緩解頭暈、頭痛。

中醫表示，若出現頭痛、頭暈、耳鳴、耳脹情形，可以按摩3個穴道。（圖取自邵禹豪臉書）

中醫表示，若出現頭痛、頭暈、耳鳴、耳脹情形，可以按摩3個穴道。（圖取自邵禹豪臉書）

另外，邵禹豪也分享了一個較簡單的處理方式，就是「按摩＋熱敷耳朵」。他提醒，按摩耳朵不用太用力，用食指與大拇指的指腹，輕柔地搓揉即可，也可輕柔地上下、前後拉動耳廓。

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