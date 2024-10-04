高雄10/4停班停課 醫院看診情形看這裡

高市4日持續停班停課。（高雄市政府提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕山陀兒颱風重創高雄，高雄市今（4）日持續停止上班上課、重建家園，高醫附設中和念醫院、高雄榮總及市立大同醫院等恢復正常看診，其餘多家醫院仍開設特別門診。

高醫附設中和紀念醫院：

醫療作業正常服務。僅夜診、健檢、復健治療、公費流感和新冠疫苗施打站暫停服務。

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高雄榮總：

醫療作業正常服務。

高雄長庚醫院、鳳山醫院：

開設颱風特別門診，其餘門診服務暫停。急診24小時服務。原已預約之民眾不保留亦不列入未到診計算，考量民眾就醫往返之安全性，請於颱風解除警報後1個月內，持預約單至櫃檯加號或另於網路/APP預約掛號。已預約當日之檢查、檢驗、手術者，視情形致電原預約單位或另調整預約時段。

義大醫院體系：

義大醫療體系義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院採彈性開診，實際開診科別，民眾可先到義大醫療財團法人官網查詢看診進度，或電詢07-6150911確認欲看診科別之開診狀況。

阮綜合醫院：

上午及下午開設颱風特別門診，夜間門診停診；牙科、復健科、心肺檢查、神經生理檢查、排尿障礙檢查、ESWL、健康檢查全日暫停服務，已預約大腸鏡檢查者正常服務；急診、住院、洗腎、預約手術、預約檢查/檢驗（CT/MRI、胃鏡、超音波、大腸鏡、心導管、放腫科、核醫科、放射科、檢驗科）、化療及美沙酮照常服務。

802國軍高雄總醫院：

天然災害特別門診，內科（全天）、外科（全天）、精神科（全天）、骨科（上午）；急診、血液透析及住院均正常服務。夜診、門診檢查（驗）及體檢暫停。

高醫岡山醫院：

上午及下午開設天災期間彈性門診，部分夜診照常，復健及健檢全日暫停，流感及新冠疫苗施打暫停；檢查室及治療室部分照常，其餘暫停服務；急診、住院、手術、血液透析照常服務；CT跟MRI 照常檢查服務。若因天災影響未能到院就診者，請於1個月內擇期回本院就診。天然災害彈性門診表：https://www.kmugh.org.tw/web/kmugh/MedicalService/OPDSchedule。

高雄市立大同醫院：

恢復正常看診及醫療服務。

高雄市立民生醫院：

上午內科李冠華醫師、外科陳志豪醫師、骨科王子豪醫師、泌尿科蔡秀男醫師；下午骨科林建宏醫師照常開診；其餘門診、復健及體檢全面暫停服務。急診與住院服務照常。

高雄市立小港醫院：

開設天然災害彈性門診。

高雄市立聯合醫院：

原表定門診停診，已預約之病人不另行通知，煩請自行改掛其他時間。門診及住院化療暫停。急診及住院服務照常。當日增設上午特別門診。

活力得中山脊椎外科醫院：

全天門診及手術、復健治療正常。楊椒喬院長早上及晚上診、洪豐建醫師下午診。樂活健康診所正常開診。樂活苓雅日間照顧中心暫停服務。

聖功醫院：

部分門診開診，上午診：耳鼻喉科、復健科、身心科葉怡寧醫師、感染科賴炳彰醫師、心臟科趙家鼎醫師、胸腔科劉宜讓醫師、肝膽腸胃科劉士煒醫師、外科黃鴻安醫師、婦產科李海翔醫師、家醫科許名雅及潘輝民醫師。

下午診：泌尿科李維菁醫師、家醫科林健良及林苡均醫師、外科孟繁勻醫師；夜診：婦產科李海翔醫師、神經內科洪嘉苑醫師、骨科李彥興醫師；洗腎、放射科檢查及中醫部正常，健檢中心暫停服務。

高雄長庚4日特別門診表。（高雄長庚提供）

高雄長庚4日特別門診表。（高雄長庚提供）

鳳山醫院4日特別門診表。（鳳山醫院提供）

阮綜合醫院4日特別門診表。（阮綜合醫院提供）

國軍高雄總醫院4日特別門診表。（802醫院提供）

高醫岡山醫院4日特別門診表。（高醫岡山醫院提供）

高醫岡山醫院4日特別門診表。（高醫岡山醫院提供）

小港醫院4日特別門診表。（小港醫院提供）

高市聯醫4日特別門診表。（高市聯醫提供）

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