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健康 > 心理精神

健康網》心悸、失眠恐「心毒」上身！ 護心清毒這樣做

2024/10/03 21:58

中醫師指出，若是心情時常憂慮、煩躁、壓力過大，五志鬱極化火，可能導致心火過亢失眠，「不易入睡」。（圖取自photo AC）

中醫師指出，若是心情時常憂慮、煩躁、壓力過大，五志鬱極化火，可能導致心火過亢失眠，「不易入睡」。（圖取自photo AC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人壓力大，容易焦慮、心悸、失眠，光華馬光中醫診所醫師吳伃仟指出，「心藏神」、「心主神明」，以中醫角度而言，「心」統管精神、意識、認知、感受等思維活動，若是心情時常憂慮、煩躁、壓力過大，五志鬱極化火，亦可能反過來導致心火過亢，最常見的心毒症狀即是睡眠障礙、煩躁焦慮、心悸心慌、皮膚癢疹、口苦、小便赤澀等。

心火亢 導致失眠不易入睡

吳伃仟表示，睡眠障礙的評估項目，包括：入睡所需時間、夜醒次數、夜尿次數、做夢、早醒等，而其中心火亢所致的失眠，大部分表現為「不易入睡」，臨床上常以梔子豉湯、黃連阿膠湯做為治療主方；而失眠、焦慮、心悸等症，居家則建議避免咖啡因攝取、睡前做些伸展運動，另可多按壓「神門穴」、「勞宮穴」，有助寧心安神。

中醫師表示，對濕疹、蕁麻疹等皮膚問題，中醫也常以「心火」的角度出發，居家建議減少陽光直接曝曬、出汗需盡快以濕紙巾擦拭，避免汗液不斷刺激患部；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師表示，對濕疹、蕁麻疹等皮膚問題，中醫也常以「心火」的角度出發，居家建議減少陽光直接曝曬、出汗需盡快以濕紙巾擦拭，避免汗液不斷刺激患部；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

心火旺 皮膚問題跟著來

吳伃仟說，每當天氣熾熱，汗流浹背加之生活壓力大、作息不規律，免疫系統紊亂，許多患者因汗疱疹、濕疹、蕁痲疹等皮膚問題求診，《素問．至真要大論》云：「諸痛癢瘡，皆屬於心」，故治療此類問題，臨床上也常以「心火」的角度出發，處方以黃連解毒湯、連翹、牡丹皮等；居家則建議減少陽光直接曝曬、出汗需盡快以濕紙巾擦拭，避免汗液不斷刺激患部，另可多按壓「少府穴」、「少衝穴」，有助瀉熱解毒。

心火亢 盛移熱於小腸易有泌尿問題

吳伃仟提到，中醫學上，「心」亦和「小便」息息相關，因心經與小腸經互為表裏經，有經絡相連，若心火亢盛移熱於小腸（小腸主液），泌別清濁功能失司，則可見小便色深、灼熱、疼痛等泌尿道症狀。因此，若患者泌尿道感染、小便斷續不暢、排尿遲滯，抑或有餘尿感，臨床上常以清心蓮子飲、導赤散等清心火之處方治療，多可收良效；居家則建議多飲水，使火熱可從小便順利排出，另可多按壓「液門穴」、「中渚穴」，有助袪濕清熱。

中醫教護心清毒按摩穴位。（馬光中醫診所提供）

中醫教護心清毒按摩穴位。（馬光中醫診所提供）

吳伃仟提醒，心為一身之主，若心病了，除了上面所述，尚有許多病症均可能由此衍生，生活忙碌之餘，千萬別忘了休息片刻，細細傾聽自己的「心」聲；然而，病症往往並非由單一病因所致，若有相關問題仍需諮詢醫師，不可自行診斷。

光華馬光中醫診所醫師吳伃仟。（馬光中醫診所提供）

光華馬光中醫診所醫師吳伃仟。（馬光中醫診所提供）

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