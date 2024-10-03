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98％女性曾忍痛 3種最常見 藥師籲掌握黃金1小時止痛

2024/10/03 16:48

一份調查發現，女性最常感受到的疼痛是肌肉酸痛、頭痛、經痛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

一份調查發現，女性最常感受到的疼痛是肌肉酸痛、頭痛、經痛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕最新一份「疼痛認知行為調查」顯示，高達98.1%的女性曾經「忍痛」不處理，最常感受到的疼痛是肌肉酸痛、頭痛、經痛。對此，台北市藥師公會發言人王明媛表示，若長期置之不理，可能使疼痛影響層面擴及身心，建議掌握「黃金1小時」的止痛時間。

根據最新一份的「疼痛認知行為調查」，高達98.1%的女性曾經「忍痛」，51.5%不想影響別人而不希望告訴任何人，但96.2%曾因疼痛影響心情或情緒，當疼痛發生時，25%會與家人間相處產生衝突、18.5%伴侶間相處產生衝突，最常感受到的疼痛依序是肌肉痠痛32.2%、頭痛32.9%、經痛15.7%。

王明媛指出，當身體接收到刺激時，會將疼痛的訊號傳遞給大腦而有所感受，同時大腦也是感受情緒的中心，所以兩者容易互相影響，導致身、心皆感受不適。尤其女性對疼痛的敏感度較高，更要注意容易引起負面情緒，導致人際關係之間的衝突，陷入「疼痛影響情緒」的負向循環。

王明媛提醒，忍痛並無法減輕疼痛狀況，若不想讓疼痛逐漸演變為慢性疼痛、影響身心健康，建議第一步先釐清疼痛原因，並且掌握「黃金1小時」的止痛時間，主動尋找正確的方式快速舒緩疼痛。

王明媛指出，若是在空腹時，建議選擇含有溫和不傷胃成分的止痛藥，目前市售止痛藥經衛福部核准，按照仿單服用都是安全無虞，但若民眾對藥物有疑慮，也可以主動到社區藥局請教藥師，了解正確的疼痛管理用藥知識。不過，如果疼痛持續未緩解，就應該尋求專業的醫療協助。

台北市藥師公會提醒民眾，疼痛發生時，建議以正面、積極的態度及時處理，強調不只是女性，所有民眾都應學習正確疼痛管理方式，並建立自我照護觀念，避免因疼痛影響心理健康與社交生活。

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