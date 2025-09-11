自由電子報
晴時多雲

健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高市登革熱境外確診個案+4 兩移工入境發燒未通報宿舍管理人將受罰

2025/09/11 13:20

高市登革熱境外確診個案+4，兩移工入境發燒未通報宿舍管理人將受罰。（衛生局提供）

高市登革熱境外確診個案+4，兩移工入境發燒未通報宿舍管理人將受罰。（衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局今（11）日公布9至10日新增4例登革熱境外確診個案，個案為2名菲律賓籍移工及2名自越南探親返國的新住民、新住民女兒，其中確診的2名菲籍移工入境後發燒，住宿地點管理人未依規24小時內通報，衛生局將依違反「傳染病防治法」開罰管理人3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

高雄市衛生局公布9月9日至9月10日新增4例，累計境外移入18例，今日公布新增4名境外確診個案，其中菲籍37歲住大寮區男性移工，9月5日入境、隔日出現發燒等症狀，9月8日到急診就醫，檢驗登革熱NS1快篩陽性，9月9日PCR檢驗結果為陽性（第三型登革熱）。

另1名菲律賓籍住前鎮區27歲女性移工，9月7日入境，隔日有發燒等症狀，9月9日就醫，登革熱NS1快篩陽性，PCR檢驗結果為陽性（第一型登革熱），該兩名國際移工入境後發燒不適　宿舍管理人未通報衛生局將開罰。

另2名新增個案是市民返國後確診，其中左營區確診個案為10多歲女性，暑假與家人至越南探親，9月2日入境，9月8日有登革熱症狀就醫，9月10因症狀未緩解再度求診，NS1快篩陽性，今日PCR檢驗結果陽性（第二型登革熱）。

另一個案是梓官區40多歲新住民女性，8月中旬回越南探親，9月9日入境時發燒，當時NS1快篩陰性，她拒絕住院治療返家，9月10日PCR檢驗結果陽性。

衛生局針對兩名菲籍移工都在入境後回到居住地後才發燒，因病就醫採檢通報確診，依據「高雄市各行政區國際移工（含船員漁工/勞工）之集中住宿地點結核病、登革熱/茲卡病毒感染症、類流感及腹瀉通報規定」，提供移工集中住宿地點的負責人、管理人或所有人要積極督導移工健康狀況，只要有任何登革熱疑似症狀需協助就醫，並在24小時內通報當地衛生所，以防止登革熱病毒在社區擴散，依規定將對兩名移工宿舍管理人開罰。

高市登革熱境外確診個案+4，2移工入境發燒未通報宿舍管理人將受罰。（衛生局提供）

高市登革熱境外確診個案+4，2移工入境發燒未通報宿舍管理人將受罰。（衛生局提供）

