健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》男性易發肺癌、攝護腺癌？ 運動時段很關鍵

2025/09/11 13:33

研究顯示，無論有沒有空氣污染，都能降低死亡風險，因此呼籲即使空污存在，也不應放棄運動；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，無論有沒有空氣污染，都能降低死亡風險,因此呼籲即使空污存在,也不應放棄運動;圖為情境照。(圖取自freepik)

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據國健署111年癌症登記資料，肺癌是男女癌症死亡率第1名，攝護腺癌則是男性標準化發生率第3名，懿安泌尿科診所院長呂謹亨指出，規律運動能夠預防癌症，但對於日益嚴重的空污問題，戶外運動還安全嗎？有回顧性研究顯示，無論有沒有空氣污染，都能降低死亡風險，因此呼籲即使空污存在，也不應放棄運動。

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文表示，目前五癌篩檢包括：肺癌、子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌，並沒有攝護腺癌篩檢。此外，與歐美比較，台灣男性攝護腺癌發現時，偏晚期比例高。因此，為了大家泌尿的健康，呼籲男性朋友：

●50歲以上男性，每年定期檢查PSA：早期發現，早期治療。

●飲食調控：多攝取新鮮蔬果與高纖維食物，減少高脂食物與加工食品，可降低攝護腺癌風險約40-50% 。

●健康生活方式：規律運動、維持良好體重與心血管健康，也有助於降低風險。

空污與戶外運動

呂謹亨分享一篇2025年發表於《Sports Medicine – Open》的系統性回顧與統合分析，研究重點是戶外運動、空氣污染與死亡率關係，結果顯示：空氣污染僅曝露時， 死亡風險上升約36%；純粹運動（無空污）則能降低死亡風險約31%；即便在污染環境運動，仍可降低死亡風險約26%。各運動強度皆有效：低強度約降低19%、中等強度約降低32 %、高強度約降低30 %。

不當人體空氣清淨機小技巧

呂謹亨說，要知道「什麼時候適合戶外運動」，可以依據空氣品質指標（AQI, Air Quality Index） 來判斷。不同國家標準略有差異，但世界衛生組織（WHO）和美國環保署（EPA）的 AQI 分級常被使用。

●選擇運動時段：清晨汽車較少，PM2.5 低於白天尖峰。

●避免污染熱點：遠離馬路、工地、焚化爐附近。可選擇公園、河濱、樹多的地方。

●改變運動型態：AQI>150時，建議改為室內健身、游泳、瑜伽。

●敏感族群（氣喘、COPD、心血管疾病）：建議 AQI≥100就改室內運動。

