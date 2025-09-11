自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

中風腦水腫頭骨難蓋回近半年！腦水引流、體位調整完成修補

2025/09/11 13:22

光田醫院院長陳子勇院長（左）提到，楊先生腦中風導致左側肢體無力，但在努力復健下，已有明顯進步。（光田醫院提供）

光田醫院院長陳子勇院長（左）提到，楊先生腦中風導致左側肢體無力，但在努力復健下，已有明顯進步。（光田醫院提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市47歲楊先生今（2025）年初急性腦中風，隨後併發嚴重腦水腫，必須暫時取下頭骨降低腦壓，但術後腦水始終未能自體吸收，導致頭骨無法蓋回及氣切管難以移除，光田醫院院長陳子勇設計出「腦水引流＋體位調整」的術式，順利完成頭顱骨修補。

楊先生年初在朋友公司閒聊時，突發口齒不清、神情恍惚，朋友見狀立刻送醫；雖已第一時間施打血栓溶解劑並取栓搶救，但隨後併發嚴重腦水腫，然而術後腦水始終未能自體吸收，導致頭骨無法蓋回及氣切管難以移除，甚至出現腦組織掉到頭蓋骨外的狀況。

後來轉院到光田醫院神經外科，經陳子勇評估後發現，患者長時間腦積水滯留，使腦部組織無法回到原本位置，頭骨修補困難重重；延遲數月未覆合頭蓋骨，流失復原及復健時機外，也易因長期臥床引發肺炎、尿道感染及褥瘡等併發症。

陳子勇說，腦殼是固定的空間，一旦腦腫或掉出原位，就必須創造條件復原腦組織，先抽除腦水，再利用姿勢改變使腦組織滑回頭顱內，趁組織回到頭顱同時，趕緊進行頭顱骨修補，從楊先生轉院至光田到頭蓋骨覆合及氣切管順利移除，不到3週便突破5個月的困局。

陳子勇表示，楊先生戴了5個月呼吸器，轉院10天就成功拔管，後由復健團隊立即接手，從原本只能躺在床上，到如今可倚靠自身力量坐著雖然腦中風導致左側肢體無力，但在楊先生與家屬的努力復健下，已有明顯進步，若發現親友出現中風徵兆，務必立即送醫，把握黃金治療期。

患者顱骨缺損位置（紅圈處），腦部因水腫無法回到顱內。（光田醫院提供）

患者顱骨缺損位置（紅圈處），腦部因水腫無法回到顱內。（光田醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中