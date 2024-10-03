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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》颱風天別只會吃泡麵 醫：冷凍蔬菜營養不減

2024/10/03 15:41

颱風天葉菜類難買，醫師建議可選冷凍蔬菜替代，營養價值不減，方便又快速；示意圖。（圖取自freepik）

颱風天葉菜類難買，醫師建議可選冷凍蔬菜替代，營養價值不減，方便又快速；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕颱風來襲囤積糧食，泡麵是許多人的首選，林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師在臉書發文提醒，泡麵多為油炸，且調味包較油膩、鈉含量較高，其實有很多乾麵條可選擇；蛋白質可選豆腐、豆乾、毛豆，飲品可選保久乳、豆漿等；蔬菜類則可選根莖類或冷凍蔬菜替代，營養價值不減，方便又快速。

醫師指出，早期泡麵多為油炸去除水分後再包裝，因此可以長期保存，現在則有多種非油炸的麵體可以選擇；另外，調味包通常口味較重、較油膩、鈉含量較高，蔬菜、蛋白質皆不足，整體營養價值偏低。

醫師提醒，泡麵調味包通常口味較重、較油膩、鈉含量較高，蔬菜、蛋白質皆不足，整體營養價值偏低；情境照。（資料照）

醫師提醒，泡麵調味包通常口味較重、較油膩、鈉含量較高，蔬菜、蛋白質皆不足，整體營養價值偏低；情境照。（資料照）

醫師建議，可以改買乾麵條，再加上蔬菜、雞蛋、肉片…，讓營養更均衡。葉菜類價格上漲還可能買不到，非葉菜類的蔬菜是很好的選擇，如：蘿蔔、玉米筍、彩椒、洋蔥、菇類、瓜果類…。冷凍蔬菜雖然口感較差一點，但是營養價值不減，方便又快速。

至於蛋白質部分，除了雞蛋、肉類、魚類，還有豆腐、豆乾、毛豆…。飲品也可以選擇保久乳、豆漿，多多補充蛋白質。

醫師提醒，雖然全台都放颱風假了，但是照顧自己的健康不能隨便馬虎喔！

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