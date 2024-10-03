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健康網》身體最容易缺乏7大微量元素 男女大不同

2024/10/03 18:12

研究發現，全球超過50億人缺乏碘、維生素E、鈣，超過40億人缺乏鐵、葉黃素、葉酸、維生素C；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，全球超過50億人缺乏碘、維生素E、鈣，超過40億人缺乏鐵、葉黃素、葉酸、維生素C；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人三餐時常外食，容易營養不均衡，你知道身體缺乏那些微量元素嗎？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述國外研究指出，全球超過50億人缺乏碘、維生素E、鈣，超過40億人缺乏鐵、葉黃素、葉酸、維生素C。而男女缺乏也有差異，女性以碘、維生素B12、鐵和硒不足高於男性，男性則是鎂、維生素A、B6、B1、C、鋅和菸鹼酸不足高於女性！

微量營養素不足全球分析

黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，哈佛大學公共衛生學院的研究團隊最近在《柳葉刀·全球健康》上發表了一篇題為「膳食微量營養素不足的全球估計：模型分析」的研究論文。該研究估算了15種必需微量元素缺乏的全球可能流行率。

黃軒指出，常見不足的微元素，50億人口缺乏：碘（全球人口的68%）、維生素E（全球人口的67%）、鈣（全球人口的66%）；40億人口缺乏：鐵（全球人口的65%）、葉黃素（全球人口的55%）、葉酸（全球人口的54%）、維生素C（全球人口的53%）。

微元素缺乏 區域與性別差異

區域的差異分析，黃軒說明，印度：缺乏葉黃素、葉酸、維生素B6和維生素B12的情況較為常見；馬達加斯加和剛果：較容易出現菸鹼酸攝入不足的問題；俄羅斯、蒙古和哈薩克斯坦：普遍存在硒攝入不足的情況；缺鈣嚴重的區域：鈣攝入不足在南亞、撒哈拉以南非洲以及東亞和太平洋地區的國家中最為嚴重。在這些國家中，年齡在10-30歲的人群尤為突出缺鈣的問題！

黃軒指出，女性以碘、維生素B12、鐵和硒的攝入不足，其發生率始終高於男性；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃軒指出，女性以碘、維生素B12、鐵和硒的攝入不足，其發生率始終高於男性；圖為情境照。（圖取自freepik）

至於性別差異，黃軒說，女性以碘、維生素B12、鐵和硒的攝入不足，其發生率始終高於男性。在大多數地區，女性的鈣、葉黃素、維生素E和葉酸的攝入不足，其發生率也高於男性。男性是對於鎂、維生素A、B1、B6、C、鋅和菸鹼酸，同一國家和年齡組中男性攝入不足的發生率，始終高於女性。

如何改善微量元素的不足？

黃軒指出，專家建議可以從以下幾個方面入手：

1.均衡飲食
多樣化食物：確保每天攝取多種食物，包括：蔬菜、水果、全穀物、蛋白質、乳製品，這樣可以提供身體所需的各種微量元素。同時選擇富含營養的食物，例如：深綠色蔬菜富含鐵和葉酸，堅果和種子富含維生素E，乳製品和綠葉蔬菜富含鈣。

2.合理搭配膳食
促進吸收：例如，攝取富含維生素C的水果和蔬菜可以促進鐵的吸收。適量攝入脂肪可以幫助脂溶性維生素（如維生素A、D、E、K）的吸收。

專家建議，每天要攝取多種食物，包括：蔬菜、水果、全穀物、蛋白質、乳製品，這樣可以提供身體所需的各種微量元素；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家建議，每天要攝取多種食物，包括：蔬菜、水果、全穀物、蛋白質、乳製品，這樣可以提供身體所需的各種微量元素；圖為情境照。（圖取自freepik）

3.補充營養品
營養補充劑： 在特殊情況下，如孕婦、運動員或有特定健康需求的人群，可以考慮在醫生指導下使用營養補充劑，來滿足營養需求。

4.改善生活方式
規律用餐：固定時間用餐，有助於身體的代謝和營養吸收。避免加工食品：加工食品通常含有過多的糖、鹽和油脂，應盡量減少攝取。

5.營養教育
了解營養知識：學習如何選擇和準備健康的食物，並了解不同食物的營養價值，可以幫助你做出更健康的飲食選擇。

黃軒強調，這些方法可以幫助你改善微量元素的攝入，提升整體健康水平。也提醒如果有具體的健康問題或微量元素缺乏需求，建議諮詢你的營養師或醫生，以獲得專業建議。

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