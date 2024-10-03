子宮內膜厚度影響受孕機率 中醫分析常見2原因

楊佩鈺醫師表示，中醫角度常見造成子宮內膜厚度不夠的原因包含「氣血不足、子宮周圍血液循環不良」。（宜蘊醫療提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕胚胎著床成功率與內膜厚度正相關，若是子宮內膜不到一定厚度，胚胎將難以成功著床，影響試管成功率。台北宜蘊中醫診所中西醫學整合主任楊佩鈺以中醫角度分析，常見氣血不足、子宮周圍血液循環不良造成子宮內膜厚度不夠，可透過調理或治療改善。

子宮內膜是子宮腔上皮的黏膜組織，而就像每個人的脂肪都不一樣厚，每位女性的子宮內膜厚度也不一樣。通常一般女性（有正常月經）平均厚度約為0.8至1.5公分；停經後約0.6公分以下。

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1名39歲女性原本子宮內膜厚度僅0.46公分，嘗試試管療程多次失敗，但經中醫調理後，厚度達0.82公分，最後順利產下1女。

楊佩鈺指出，以中醫角度來分析，常見造成子宮內膜厚度不夠的原因有2點，分別是氣血不足會導致子宮內膜生長不良，影響內膜的正常增厚，使得內膜薄而難以支撐胚胎的著床；以及子宮周圍血液循環不良，會使營養和氧氣無法充分供應到內膜，影響其生長，也會造成內膜厚度不足。

楊佩鈺說明，中醫可透過調理氣血、改善血液循環，來促進子宮內膜的生長。常用的中藥包括當歸、熟地、川芎等，這些藥材有助於補氣養血，促進子宮內膜的增厚。

楊佩鈺提到，針灸和埋線能夠刺激特定穴位，薰臍也能改善卵巢和子宮周圍的血液循環。透過刺激穴道，增加局部血流量，使營養、氣血和藥物能夠更好地達到子宮內膜，促進其增厚。

楊佩鈺指出，當西醫的藥物治療效果不佳時，中醫的針灸和中藥療法可以作為輔助。利用中西醫合併整療的方式，能夠更全面解決子宮內膜厚度不足的問題，提高胚胎著床成功率。

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