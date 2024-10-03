自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

子宮內膜厚度影響受孕機率 中醫分析常見2原因

2024/10/03 12:37

楊佩鈺醫師表示，中醫角度常見造成子宮內膜厚度不夠的原因包含「氣血不足、子宮周圍血液循環不良」。（宜蘊醫療提供）

楊佩鈺醫師表示，中醫角度常見造成子宮內膜厚度不夠的原因包含「氣血不足、子宮周圍血液循環不良」。（宜蘊醫療提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕胚胎著床成功率與內膜厚度正相關，若是子宮內膜不到一定厚度，胚胎將難以成功著床，影響試管成功率。台北宜蘊中醫診所中西醫學整合主任楊佩鈺以中醫角度分析，常見氣血不足、子宮周圍血液循環不良造成子宮內膜厚度不夠，可透過調理或治療改善。

子宮內膜是子宮腔上皮的黏膜組織，而就像每個人的脂肪都不一樣厚，每位女性的子宮內膜厚度也不一樣。通常一般女性（有正常月經）平均厚度約為0.8至1.5公分；停經後約0.6公分以下。

1名39歲女性原本子宮內膜厚度僅0.46公分，嘗試試管療程多次失敗，但經中醫調理後，厚度達0.82公分，最後順利產下1女。

楊佩鈺指出，以中醫角度來分析，常見造成子宮內膜厚度不夠的原因有2點，分別是氣血不足會導致子宮內膜生長不良，影響內膜的正常增厚，使得內膜薄而難以支撐胚胎的著床；以及子宮周圍血液循環不良，會使營養和氧氣無法充分供應到內膜，影響其生長，也會造成內膜厚度不足。

楊佩鈺說明，中醫可透過調理氣血、改善血液循環，來促進子宮內膜的生長。常用的中藥包括當歸、熟地、川芎等，這些藥材有助於補氣養血，促進子宮內膜的增厚。

楊佩鈺提到，針灸和埋線能夠刺激特定穴位，薰臍也能改善卵巢和子宮周圍的血液循環。透過刺激穴道，增加局部血流量，使營養、氣血和藥物能夠更好地達到子宮內膜，促進其增厚。

楊佩鈺指出，當西醫的藥物治療效果不佳時，中醫的針灸和中藥療法可以作為輔助。利用中西醫合併整療的方式，能夠更全面解決子宮內膜厚度不足的問題，提高胚胎著床成功率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中