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蛋白質減重吃超商也行得通！ 營養師教「3根手指頭」計量法

2024/10/03 14:11

茶葉蛋1顆是1份蛋白質。（資料照）

茶葉蛋1顆是1份蛋白質。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕蛋白質可促進飽足感、增加新陳代謝，有助減重，但現代人生活忙碌，經常以超商食品果腹，尤其颱風天存糧不足更是只能往超商跑，要吃對蛋白質不容易。營養師李婉萍提醒，1份蛋白質大約等於3根手指頭，並舉例超商1顆茶葉蛋或半盒豆漿，都是1份蛋白質，民眾可自行組合以達1天所需攝取量。

李婉萍日前在臉書粉專分享蛋白質攝取量公式，一般健康成年人建議每日攝取體重每公斤×0.8-1.2克；腎臟病患則建議以體重每公斤×0.6-0.8克計算。

不過，1份蛋白質到底是多少？李婉萍進一步在臉書粉專提醒，一樣都是叫做1份蛋白質，可是熱量差很多，比如說雞胸肉比較瘦，豬絞肉脂肪含量就比較高，因此建議選擇1份蛋白質時，以雞或魚較瘦，紅肉的牛、豬則都會較肥。

此外，李婉萍提到，毛豆去殼2湯匙約1份蛋白質，茶葉蛋1顆或皮蛋1顆也都是1份蛋白質，豆腐半盒或豆漿半盒亦為1份蛋白質，若是鮮奶，則是240cc約1份蛋白質。

李婉萍以超商常見食品為例說明1份蛋白質的量，若1天需攝取8份蛋白質，可以平均在不同的食物裡頭挑選8份補充。

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