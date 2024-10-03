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山陀兒颱風襲台 疾管署提醒小心5傳染病風險

2024/10/03 11:20

山陀兒颱風帶來大雨，易造成環境積水孳生病媒蚊。（資料照）

山陀兒颱風帶來大雨，易造成環境積水孳生病媒蚊。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕山陀兒颱風登陸倒數，衛福部疾管署今（3日）提醒，強風豪雨可能導致多地出現積水或淹水情況，民眾易因接觸污水、污泥或清理環境遭刺傷、割傷，或環境積水孳生病媒蚊等，進而導致感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風、登革熱及腸道傳染病等風險，呼籲注意防疫措施。

疾管署副署長羅一鈞表示，颱風後1週為登革熱防治關鍵期，提醒民眾落實「巡、倒、清、刷」，檢查居家環境，清理積水容器並加蓋，尤其南高屏民眾要特別注意「二溝」，包含屋簷排水槽（俗稱天溝）、屋後防火巷水溝（俗稱屋後溝），易成為埃及斑蚊孳生死角，雨後須特別檢查，有積水須立即清除或投藥，避免病媒蚊孳生。

羅一鈞指出，颱風後清理環境時應穿著雨鞋、防水手套和口罩，避免刺傷或割傷，防範鉤端螺旋體病、類鼻疽及破傷風感染。

疾管署提醒民眾防範類鼻疽注意事項。（疾管署提供）

疾管署提醒民眾防範類鼻疽注意事項。（疾管署提供）

羅一鈞也提到，類鼻疽桿菌存在於土壤、水池及積水環境中，颱風後因強風暴雨易暴露於地面更易傳播，常造成吸入性感染，且慢性病患重症機率較高，呼籲民眾颱風天儘量待在室內並避免開窗，室內外皆可戴口罩，以免吸入帶有病菌的塵土或水滴。

羅一鈞說明，類鼻疽常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療，可留意若有疑似症狀應儘速就醫治療，而醫師遇疑似個案，則應詢問接觸史、受災或受傷情形、污水暴露史等，加強通報與診治。

另外，羅一鈞也提醒，風災後若蓄水池受污水污染，應清洗消毒，飲水煮沸或使用市售瓶裝水；食物泡水或長時間解凍者勿食用；廚具與餐具應煮沸或以市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭消毒並清洗乾淨；而限水或停水期間，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液保持手部衛生。

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