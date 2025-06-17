自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

開罰逾1.4億元！ 電子煙裁罰創新高

2025/06/17 13:33

國民健康署今（17日）公布，今年1月至5月全國共查獲電子煙與加熱菸違法案件1861件，累計裁罰金額達1億4717萬元，創下新法施行以來單季開罰新高紀錄。 （資料照，國建署提供）

國民健康署今（17日）公布，今年1月至5月全國共查獲電子煙與加熱菸違法案件1861件，累計裁罰金額達1億4717萬元，創下新法施行以來單季開罰新高紀錄。 （資料照，國建署提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「菸害防制法」新法自2023年3月22日上路，全面禁止電子煙，目前也尚無任何加熱菸產品通過審查，因此無論是電子煙或加熱菸，在國內一律屬違法菸品，國民健康署今（17日）公布，今年1月至5月全國共查獲電子煙與加熱菸違法案件1861件，累計裁罰金額達1億4717萬元，創下新法施行以來單季開罰新高紀錄。

為圍堵電子煙，衛福部在5月27日召開「電子煙查緝平台」跨部會會議，找來內政部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、數位發展部、海委會和NCC等九個部會，討論從源頭管控、查緝執法到網路監控全面升級。此次也特別成立3個任務小組，分別負責邊境攔查、市面稽查和宣導輔導，後續將定期開會，讓政策能加速落地。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，今年到5月為止，已經查到158件電子煙違規，開罰超過5300萬元，加熱菸更多，高達1445件，開罰8200多萬元；另有7家網路平台業者也被罰，總共1040萬元。光這5個月的罰金就接近去年的一半，顯示政府展現要徹底杜絕違法菸品的決心。

羅素英說，由於青少年多透過網路接觸電子煙，國健署同步擴大網路監控與平台合作。1月至5月共監測7413則疑似違法訊息，平台主動下架6997件，下架率達94.4%。目前在蝦皮、露天等大型購物平台已有初步控管成效，但在自架網站與社群平台上，仍需持續強化平台自律與跨部會聯防。

羅素英也說，衛福部已啟動「菸害防制法」再修法程序，擬增列電子煙等類菸品的沒入機制，並加強對網路廣告與行銷的管制，目前草案已送交行政院審議中。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中