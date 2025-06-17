開罰逾1.4億元！ 電子煙裁罰創新高

國民健康署今（17日）公布，今年1月至5月全國共查獲電子煙與加熱菸違法案件1861件，累計裁罰金額達1億4717萬元，創下新法施行以來單季開罰新高紀錄。 （資料照，國建署提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「菸害防制法」新法自2023年3月22日上路，全面禁止電子煙，目前也尚無任何加熱菸產品通過審查，因此無論是電子煙或加熱菸，在國內一律屬違法菸品，國民健康署今（17日）公布，今年1月至5月全國共查獲電子煙與加熱菸違法案件1861件，累計裁罰金額達1億4717萬元，創下新法施行以來單季開罰新高紀錄。

為圍堵電子煙，衛福部在5月27日召開「電子煙查緝平台」跨部會會議，找來內政部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、數位發展部、海委會和NCC等九個部會，討論從源頭管控、查緝執法到網路監控全面升級。此次也特別成立3個任務小組，分別負責邊境攔查、市面稽查和宣導輔導，後續將定期開會，讓政策能加速落地。

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國健署菸害防制組組長羅素英表示，今年到5月為止，已經查到158件電子煙違規，開罰超過5300萬元，加熱菸更多，高達1445件，開罰8200多萬元；另有7家網路平台業者也被罰，總共1040萬元。光這5個月的罰金就接近去年的一半，顯示政府展現要徹底杜絕違法菸品的決心。

羅素英說，由於青少年多透過網路接觸電子煙，國健署同步擴大網路監控與平台合作。1月至5月共監測7413則疑似違法訊息，平台主動下架6997件，下架率達94.4%。目前在蝦皮、露天等大型購物平台已有初步控管成效，但在自架網站與社群平台上，仍需持續強化平台自律與跨部會聯防。

羅素英也說，衛福部已啟動「菸害防制法」再修法程序，擬增列電子煙等類菸品的沒入機制，並加強對網路廣告與行銷的管制，目前草案已送交行政院審議中。

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