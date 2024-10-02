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健康網》「弟弟」不露頭？ 醫曝包莖5大常見症狀

2024/10/02 21:48

醫師表示，包莖患者的包皮無法完全翻開，包皮內部容易滋生細菌，容易導致包皮炎或龜頭炎。（資料照）

醫師表示，包莖患者的包皮無法完全翻開，包皮內部容易滋生細菌，容易導致包皮炎或龜頭炎。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕包皮是包覆男性陰莖的一層皮膚，但有些人會面臨包皮過長，甚至影響健康，出現包莖問題；對此，三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻表示，包莖可能會導致包皮無法完全翻開、包皮口過小、包皮清潔困難，出現排尿問題，甚至是包皮炎及反覆感染，建議就醫診斷、治療改善。

何謂包莖？高銘鴻於臉書粉專「泌尿科 高銘鴻醫師」發文說明，其可分為2種：生理性包莖和病理性包莖。前者是指幼兒和嬰兒時期的包皮過緊，屬正常現象，隨著年齡增長，多數孩子的包皮會自然鬆開，無需特殊處理；後者則是指成年後包皮依然過緊，影響日常生活和健康，此時需要透過軟化藥物，或進行包皮環切手術（割包皮）等方式，改善包莖問題。下為包莖5常見症狀：

●包皮無法完全翻開：包莖的最明顯症狀，就是包皮無法完全翻開，無法看到龜頭。若在嘗試翻開包皮時，感到疼痛難耐或就算忍痛，也沒辦法成功翻開，可能就是包莖徵兆。

●包皮口過小：包莖患者的包皮口通常較小，這也是包皮無法順利翻開的主因，因此發現包皮口較緊，翻開時會感到困難或疼痛。

●包皮清潔困難：包莖會影響包皮內部的清潔，容易積聚污垢和細菌，增加感染風險。若在清潔包皮內部時，感到困難或有異味或分泌物，也是包莖的徵兆之一。

●包皮炎和反覆感染：由於包皮無法完全翻開，包皮內部容易滋生細菌，導致包皮炎或龜頭炎。若經常出現包皮紅腫、發炎、瘙癢或分泌物增多等情況，就可能是包莖引起的反覆感染。

●排尿困難：包莖可能會影響排尿，使尿液難以順利排出，因此當排尿時，感到尿流變細、分叉或排尿困難，可能是包莖的表現。

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