颱風天防疫挑戰 醫示警：注意「類鼻疽」疫情

山陀兒颱風逼近，中央氣象署持續發布海上及陸上颱風警報，全台各縣市今（2）停班課。台北市早上沒風沒雨，西門町鬧區出現人潮。示意圖。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕颱風山陀兒在家門口打轉，今（2日）全台齊放颱風假，多家醫院院所門診也跟著異動，原則上檢查、檢驗暫停，急診照常。急診醫師觀察，目前急診人數持平，根據過去經驗，風雨交加期間急診人數反而會下降，風雨趨緩後才會增加，值得注意的是「類鼻疽」疫情常在颱風後發生，民眾與臨床醫師都要提高警覺。

台灣緊急救護醫療指導醫師學會理事長林志豪指出，颱風還未登陸，目前急診人數持平，根據過往經驗，當風雨很大時，急診人數其實會下降，只有非常嚴重的患者才會前往醫院。不過，一旦風雨減弱，診所、門診還未恢復看診，急診人數就會大增，颱風期間常見疾病包括路樹倒塌造成傷害，或整理家務時的切割傷，還有一些小傷口泡水後導致蜂窩性組織炎情形。

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林志豪說，值得注意的是，「類鼻疽」疫情常伴隨颱風侵襲後發生，因為症狀不典型，就像感冒一樣，會發燒、咳嗽、肌肉痠痛，有時伴隨紅疹，診斷上較困難，對臨床醫師和民眾都是挑戰。

根據疾病管制署統計，今（2024）年7月下旬襲台的凱米颱風帶來狂風豪雨，颱風後累計增加80例本土類鼻疽，其中13例死亡，超越2005年海棠颱風42例的最高紀錄。林志豪提醒，類鼻疽桿菌存在土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染，其死亡率和嚴重程度比一般呼吸道疾病更高，需特別小心。

疾管署指出，類鼻疽潛伏期通常為2至4週，常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療。國際報告顯示，類鼻疽死亡率可達40%至75%，而國內統計近5年類鼻疽致死率為4.5%，此外，糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，重症機率較高，如出現相關症狀應儘速就醫。

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