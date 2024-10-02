健康網》泡麵5招聰明吃 營養師：油鈉減半、營養更均衡！

營養師建議，在煮泡麵時，順手打入1顆雞蛋、蔬菜，醬料包加一半就好，營養又健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕泡麵是家家戶戶，颱風天的囤糧班底！營養師黃瓊慧於臉書粉專「黃瓊慧 營養師」發文分享：不得不承認，泡麵真的是方便，讓人無法自拔的食物，雖然泡麵整體營養不算均衡，不過可以透過DIY，包括：醬料包加一半、自己加蔬菜、蛋或肉、搭配現打果汁，並且2人分食，讓吃泡麵變健康、美味無窮！

●醬料包加一半就好：泡麵醬料包多高油、高鹽又高糖，擔心隔天水腫或高血壓者，建議醬包少放一點，減少鹽分攝取；患有高血脂或肥胖困擾者，則建議油包不要放或放一半。

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●自己添加蔬菜：雖然泡麵有附乾燥蔬菜包，不過裡面的蔬菜量太少，且植化素可能也所剩無幾，建議額外添加新鮮蔬菜，不僅增加飽足感，還能補充膳食纖維。尤其新鮮蔬菜中的植化素，更能降低身體的發炎反應，提高免疫力。

●加蛋、肉、豆腐：在煮泡麵時，順手打入1顆雞蛋，或將冰箱中剩餘肉片加進去，讓整體的蛋白質攝取量更加足夠，也能增加飽足感。

●搭配現打果汁或無糖茶：泡麵整體熱量、碳水化合物偏高，可搭配現打果汁或無糖茶類，促進消化，還能提升代謝力。

●2人分食更幸福：韓國煮式泡麵或部分附有調理包的泡麵，麵體含量偏多，1片麵體碳水化合物量上看1碗飯，建議2人分食，減少碳水化合物攝取，多吃額外加入的蔬菜、肉類，營養均衡，更沒有負擔。

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