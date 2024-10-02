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健康 > 心理精神

健康網》突然開始失眠？ 醫點7情況：壓力、年紀增長入列

2024/10/02 20:43

醫師表示，從心理壓力、年齡增長、生病、睡前玩手機，到生活、環境改變，都可能干擾睡眠週期，甚至引發長期睡眠障礙；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師表示，從心理壓力、年齡增長、生病、睡前玩手機，到生活、環境改變，都可能干擾睡眠週期，甚至引發長期睡眠障礙；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明平時都睡得很好，最近卻突然開始失眠？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，突然失眠的背後，可能潛藏著多種原因，從心理壓力、年齡增長、生病、睡前玩手機，到生活、環境的改變，都可能干擾睡眠週期，甚至引發長期睡眠障礙，建議調整生活方式、管理壓力、控制電子設備使用，改善睡眠環境，找回夜間平靜與休息。

●壓力／焦慮：壓力和焦慮是導致突然失眠的主要原因之一。1項研究認為，心理壓力與失眠確實有密切關聯。當人們面臨重大生活變化、工作壓力、家庭問題時，常會感到心裡壓抑，導致夜間睡眠品質下降，甚至無法入睡，此時可學習壓力管理和放鬆技術，如正念冥想或深呼吸練習，有助於改善睡眠。

●年紀增長：生理變化也可能引起失眠，如隨著年齡增長，人體睡眠模式會發生改變，可能會變得更淺、更容易中斷，若再合併內分泌失調、甲狀腺功能異常等問題時，也會影響睡眠品質。1項研究發現，荷爾蒙波動，尤其是更年期女性中，常是導致突然失眠的重要因素。

●一直用手機：睡前使用電子設備，是導致突然失眠的常見原因。1項研究顯示，夜間暴露於螢幕上的藍光，抑制褪黑激素（melatonin）的分泌，從而干擾睡眠週期。

●正在生病：某些健康狀況，如慢性疼痛和呼吸問題（打鼾），也可能突然中斷睡眠。大量研究指出，睡眠中止症候群與失眠症狀之間存在關聯，且不僅影響夜間休息，還可能導致日間嗜睡和疲憊感的突然出現！

●生活改變：工作時間變動、時差、飲食習慣改變、運動量增加或減少，都可能影響突然失眠的情況。研究顯示，規律作息對於維持良好的睡眠品質至關重要。

●環境改變：睡眠環境改變，如臥室噪音、光線、溫度變化，也可能導致你突然失眠。研究發現，安靜、黑暗和適宜的溫度是有助於提高睡眠品質。

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