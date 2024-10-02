健康網》疫苗「左流右新」開打 醫提醒這群人年年打

10月1日新冠與流感疫苗同時開打，醫師提醒年長者應及早接種。示意圖。（資料照、記者劉禹慶攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕10月1日開始流感與新冠疫苗之接種，疾管署提醒大眾可以「左流右新」，同時接種疫苗。台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇提醒年長者，不必擔憂副作用；且未來若RSV呼吸道融合病毒的疫苗開放接種後，也可能一天打3針疫苗。未來出國的人愈來愈多，長輩應當每年接種疫苗，將成為另類保險。

姜冠宇在臉書「姜冠宇醫師」說明，大眾不用擔心副作用。長者並非第一次接觸病毒或抗原，「會有副作用體質的人早就有副作用了。」未來RSV呼吸道融合病毒的預防也來時，是不是變成「一日三打」，值得期待。

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姜冠宇說明，在美國紐約市衛生局就已經提及：建議75歲以上長者是三種針同時打（還未接受RSV者），美國CDC也說明對於大多數人來說，在同一次就診期間接種將是最方便的。同時接種的個別有效性不受影響。同時姜冠宇建議，如果無法在不同肢體，則盡可能將注射部位分開1英吋或更多，以減少腫脹和疼痛。

最後姜冠宇強調，要搭飛機出國談生意或旅遊的人一定越來越多，我真心建議未來各位長輩每年都能夠「左流右新」接種兩款疫苗一次，或未來連三打，會成為你每年另類人壽保險。

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