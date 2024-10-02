「追日仿燭」好光緩解失眠憂鬱！ 清大團隊研究登國際期刊

清華大學材料系教授周卓煇研究團隊進行5年的「追日仿燭」好光臨床研究，證實可緩解失眠及憂鬱等精神狀態。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕由清大材料系教授周卓煇團隊研究的「追日仿燭」好光，經5年臨床實驗證實，緩解失眠及憂鬱等症狀，此研究也在維新建國康家臨床前期研究證實，可助精神患者康復；研究成果更獲「大腦與行為」國際期刊刊登，周卓煇研究團隊不畏山陀兒颱風，今（2）日發表成果，期許未來推廣到各大醫療院所，推廣好光。

周卓煇研究團隊、維新康家院長許景琦和博士生蔡雅琦今（2）日出席發表記者會，周卓煇說，清大專利的好光，比國際太空站上的好，因為該有藍光時，有藍光，像是白天；不該有藍光的時候，沒有藍光，像是入夜。如此日追陽，夜仿燭的好光，讓人白天有精神，晚上有睡意；相較其他的節律照明，可能一直出現不必要的藍光，恐傷眼、傷眠、傷身。

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清華大學材料系教授周卓煇研究團隊進行5年的「追日仿燭」好光臨床研究，證實可緩解失眠及憂鬱等精神狀態，除獲國際期刊刊登，未來也將持續推廣到醫療院所。（記者洪美秀攝）

許景琦也說，未來在軒豊科技專業量產支持下，維新康家將率先建置好光醫療示範場域，並透過觀光醫療協會渠道，讓更多人可獲得好光好眠。尤其這項研究，展現智慧節律照明，對精神疾病康復的重大潛力；其中無藍光的照明模式能改善精神患者的精神狀態，療效令人振奮。

此外這篇國際期刊「大腦與行為」論文的第一學生作者，清華跨院國際博士生蔡雅琦也說，這樣的好光研究在維新康家完成好光的創新臨床實驗，歷時5年，終完成突破性發展。

周卓煇也期許，這項刊登在國際期刊論文的好光研究，特別是無藍害的燭光照明，可大幅減少入夜後對人的傷害，讓部分病痛不藥而癒，未來也將積極推廣到各醫療院所，透過好光及照明，讓人類更健康。

清華大學材料系教授周卓煇認為，無藍害的燭光照明，可大幅減少入夜後對人的傷害；未來也將持續推廣到醫療院所。（記者洪美秀攝）

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