健康網》打球當心跳躍膝 醫：這「3種」運動最常見

醫師提醒，如果膝蓋長期承受壓力及過度使用，有可能造成肌腱損傷，進而出現膝蓋疼痛的問題，情境照。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不管是籃球跳躍投籃、排球扣球、羽球跳殺，都少不了「跳躍」，但如果膝蓋長期承受壓力及過度使用，有可能造成肌腱損傷，進而出現膝蓋疼痛的問題，台中光田醫院骨科醫師嚴可倫提醒，想要避免跳躍膝找上門，在運動前後進行適當的熱身和伸展、護具保護膝蓋，都能降低受傷風險。

嚴可倫在臉書專頁「有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外」表示，跳躍膝也稱作髕骨肌腱炎，由於膝蓋下方的髕骨肌腱韌帶，因反覆跳躍或其他高強度運動，產生強烈拉扯而發炎受損，進而引發疼痛或不適。因此，這類傷害在籃球、排球及羽球相關的運動員身上特別常見。

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嚴可倫說，常見症狀包括膝蓋的前下方（髕骨下緣）的疼痛，尤其在運動時更加明顯，同時也可能伴隨腫脹不適或膝蓋摩擦異音。初期也許只是輕微不適，但隨時間推移，疼痛可能會變得更加嚴重，就連坐著不動也會感覺僵硬疼痛，甚至影響日常活動。

嚴可倫指出，想要預防跳躍膝，記得在運動前後進行適當的熱身和伸展，並且強化膝蓋及大腿肌群，能有效降低跳躍膝的風險。此外，注意運動強度的循序漸進、遵循適當運動技巧，並使用護具幫助保護，都能大大減少受傷的機會。

嚴可倫提到，原則上跳躍膝在症狀初期，可以採取休息、冰敷、口服止痛藥和護具保護，以幫助緩解疼痛及分散衝擊；若疼痛依舊持續，則可考慮超音波導引注射、增生療法、震波治療來幫助組織修復及加速復原；若病程演進至最嚴重的韌帶斷裂，則需接受手術治療修補韌帶。

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