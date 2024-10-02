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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》防颱也要防胖 醫曝5食物「照樣健康」吃

2024/10/02 08:29

醫師指出，颱風天買不到葉菜類，可以轉向沒葉子的蔬菜、菇類、水果、冷凍蔬菜、全穀／根莖類澱粉。（資料照，健康網合成）

醫師指出，颱風天買不到葉菜類，可以轉向沒葉子的蔬菜、菇類、水果、冷凍蔬菜、全穀／根莖類澱粉。（資料照，健康網合成）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕颱風一來怎麼買「菜」傷腦筋，想在超市補齊颱風天儲備食物，卻只能眼睜睜看著貨架上的葉菜早被一掃而空，難不成這幾天只能吃垃圾食物果腹？林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科醫師許哲綸建議，可以買沒葉子的蔬菜、菇類、水果、冷凍蔬菜、全穀／根莖類澱粉，依舊能吃得健康。

許哲綸在臉書專頁「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」表示，先忘掉買不到的葉菜類，即便是被橫掃過的架上，依舊有不少營養豐富的食品，讓颱風天維持營養均衡，遠離「腰圍爆掉」，颱風天就算沒吃菜，若把平常吃的白飯白麵，換成營養豐富的全穀根莖類，獲得的營養可能比平常更豐富。

●沒葉子的蔬菜：不是只有葉菜類是蔬菜，很多沒葉子的蔬菜類，如紅白蘿蔔、大小黃瓜、玉米筍、彩椒等，經常被遺落在颱風天的菜架上，但這些非葉菜的蔬菜，因為縮水率低，同樣一包蔬菜，往往比葉菜類蘊含更多營養，也沒那麼容易枯萎脫水，更適合在冰箱裡撐過颱風天。

●菇類：菇類的營養雖然和蔬菜不盡相同，但也能提供豐富的營養與纖維。菇類普遍富含維他命D、維他命B以及微量礦物質，也有多醣體等抗發炎、抗氧化的珍貴營養。如果平常比較少吃菇類，不如趁颱風天補充點不一樣的營養，能吃的更均衡，更健康。

●水果：幾乎所有葉菜類的營養，都能在水果裡找到，而且不經過高溫煮食的水果，常比煮熟的蔬菜保留更多抗氧化物，水果唯一的缺點是含糖較多，所以體脂肪過高的人，在攝取上要注意份量；但平常若沒有吃水果習慣，不妨在颱風天吃上兩份，或許還比以前更健康。

●冷凍蔬菜：如果冷藏櫃跟水果區都全空了怎麼辦？沒關係，還有冷凍蔬菜，就算是最常見的冷凍青花菜，纖維含量也遠超大部分的葉菜類，而且現在的急速冷凍技術，已經可以保存大多營養，因此不用擔心營養打折。如果冷凍庫還有空間，一包冷凍花椰菜、或冷凍毛豆、青豆、三色豆，都能讓我們在這幾天維持營養均衡。

●全穀／根莖類澱粉：絕對不會失誤的，就是全穀類！大家都說蔬菜水果纖維多，但其實全穀（如糙米、燕麥）、根莖等原型澱粉類，才是最多纖維食物。除了纖維，這些原型澱粉也和蔬菜一樣，富含維生素與礦物質。

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