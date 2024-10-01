健康網》孩子沒空運動？ 醫：跳繩30分鐘多長高1.5公分

研究發現，每天跳繩30分鐘，連續20週，可以讓孩子比同齡對照組多長高1.5公分；圖為情境照。（圖取自FreepiK）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現在小孩課業繁忙，每天活動量很難達到所衛福部建議的「60分鐘的中等到高強度有氧運動」，愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩指出，跳繩是簡單方便又高效的選擇，較不受場地限制，不僅利用零碎時間執行，還能訓練心肺功能，更有研究發現，每天跳繩30分鐘，連續20週，可以讓孩子比同齡對照組多長高1.5公分。

陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師-小兒腸胃 親子減重」發文分享，她經常在門診建議孩子減少3C使用時間，並把這些時間用來進行對健康有益的運動。至於如何增加小朋友的運動動機及執行方法，以養成每日跳繩習慣為例，可從下面幾個方向著手：

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陳如瑩說，首先設定執行心態，像是想長高或是想變健康要努力控制體重，只要心態對了，執行的動力自然就增加。接著要把「跳跳繩」變容易，將跳繩放在顯眼或是隨手可得的地方，像是鞋櫃上或書包裡，用視覺提示讓孩子隨時能拿起跳繩，在下課時間、回家路上經過的公園或空地，都可以立即開始執行。若孩子覺得跳很無聊，可以結合感興趣且有趣的活動，如聽故事或喜歡的音樂，即時的滿足感，也會激發孩子未來更多的行動力。

陳如瑩提到，連她運動前也會想偷懶或放棄，但如果她想到可以邊運動邊聽喜歡的Podcast，就有動機就讓她更願意去執行。同理可以在日曆上為跳繩日畫上記號，與孩子一起設立目標，為達成目標準備小獎勵，視覺提示會觸發下一個行動，激發孩子持續努力的動力。

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