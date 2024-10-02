健康網》瑜伽網紅「肩關節脫臼」又復發 醫解析

肩關節脫臼範圍過大，自體修復不佳或是甚至有部分骨頭破裂的話，就會有後續的不穩定及慣性脫臼產生。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有位瑜珈老師在練習時失去平衡使得肩關節脫臼，因此接受復位治療；然治療過後卻在某次做瑜珈時再次脫臼，在手術並完成復健之後，總算能再次運動。醫師說明，若曾經因外力脫臼後，可能會在肩部活動過大時反覆脫臼。

土城維力骨科診所院長劉大維在臉書「骨力歐爸 劉大維骨科醫師」舉一個例子：李小姐是一位35歲的瑜伽網紅，平時除了開班教課還會拍攝健身影片放到網上，但她的肩膀長期承受著大量壓力。

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在一次練習中，她不慎失去平衡，導致右肩強烈扭轉，導致肩關節脫臼，當下她感覺到巨大的疼痛，而且右臂無法正常活動，隨後去醫院接受了復位治療並使用手臂吊帶保護兩周。

治療期過後，她還是無法做出特定的瑜珈動作，一旦肩部過度外展以及外旋，就會再次發生脫臼，經過劉醫師的檢查，李小姐的前下肩關節唇和關節囊在第一次脫臼時撕裂了，體內的結構無法正常癒合，所以肩關節變得不穩定容易慣性脫臼。後續轉介到長庚醫院手術並完成後續復健後，現在已經可以正常運動。

劉大維表示，肩關節脫臼時會造成關節唇和關節囊撕裂，如果範圍過大，自體修復不佳或是甚至有部分骨頭破裂，就會有後續的不穩定及慣性脫臼產生。反覆肩關節脫臼讓人困擾，也會使關節囊愈破愈大，關節唇和關節軟骨快速磨損，使肩關節提前退化或功能喪失。

●為何脫臼後又復發？劉大維表示，因外力受傷導致脫臼，雖經過醫療復位，但無法做特定動作，或肩部活動過大將會反覆脫臼。

●慣性脫臼有哪些症狀？劉大維表示，可能的症狀有：反覆脫臼、有聲音、輕微疼痛感，以及手臂舉不高

●治療方式：若肩膀脫臼後不能用簡單復位手法回到原位，通常是因為有組織卡住了，應盡快手術。反覆脫臼者肩膀會變得不穩定，易再次脫臼。劉大維建議：進行肩關節囊重建手術，可穩定肩膀、減少脫臼發生。

●復健動作：（使用最低磅數拉力帶，一個動作2.5到5分鐘）

1.患側內旋鍛鍊

2.外旋鍛鍊

3.背和臂肌鍛鍊

4.患側外旋外展鍛鍊

5.患側二頭肌鍛鍊

6.二頭肌鍛鍊

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