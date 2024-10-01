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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》中醫「3方法」減輕胃逆 調理+針灸內外兼治

2024/10/01 21:05

中醫調理飲食及情緒，或針灸特定的經絡和穴位，調節胃氣，如中脘、足三里、內關、太衝，減輕胃酸逆流的症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫調理飲食及情緒，或針灸特定的經絡和穴位，調節胃氣，如中脘、足三里、內關、太衝，減輕胃酸逆流的症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕胃食道逆流症狀，主要是由胃酸反流到食道引起的，進而刺激食道的黏膜。雲鼎中醫診所中醫師何柏蓉在臉書專頁「雲鼎中醫診所」發文表示，中醫強調內外兼治，通過調理脾胃、疏肝理氣等方式治療。像是調理飲食及情緒，或針灸特定的經絡和穴位，調節胃氣，如中脘、足三里、內關、太衝，在家也可以用指腹按壓，每天數次，每次2-3分鐘，減輕胃酸逆流的症狀。

何柏蓉指出，中醫針對胃食道逆流通常從調理脾胃、疏肝理氣、和胃降逆著手，通過中藥、針灸以及生活調理來改善症狀。胃食道逆流的症狀有：胃灼熱感（胸口灼熱）、反酸、吞嚥困難/疼痛、胸痛、喉嚨不適和咳嗽、晨間口臭、慢性咽炎或鼻竇炎、打嗝與嗳氣。

針灸常用穴位

中脘（胃經）：調理脾胃，減少胃酸分泌。

足三里（胃經）：健脾和胃，幫助消化。

內關（心包經）：有助於舒緩胃脘部的不適感，防止胃酸逆流。

太衝（肝經）：疏肝解鬱，調理肝氣鬱結。

何柏蓉提到，胃食道逆流的症狀有：胃灼熱感（胸口灼熱）、反酸、吞嚥困難/疼痛、胸痛、喉嚨不適和咳嗽等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

何柏蓉提到，胃食道逆流的症狀有：胃灼熱感（胸口灼熱）、反酸、吞嚥困難/疼痛、胸痛、喉嚨不適和咳嗽等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

飲食調養及情緒調理

何柏蓉提到，避免食用過多辛辣、油膩、生冷食物，這些食物會刺激胃酸分泌；多吃清淡、易消化的食物健脾養胃；避免過飽，少食多餐，飯後避免馬上躺下或劇烈運動。

她說，胃食道逆流常與情緒有關，特別容易誘發於壓力大、焦慮，及情緒不穩定的人群。因此，中醫強調「肝氣疏泄」，通過情緒管理來避免肝氣鬱結，進而減少胃氣上逆。

症狀頻繁應盡早治療

何柏蓉表示，這些症狀的嚴重程度因人而異，部分患者可能只有輕微的不適感，而另一些人則可能會因長期未治療，而發展出更嚴重的併發症，如食道潰瘍。甚至增加食道癌風險，如果出現頻繁的胃食道逆流症狀，應及早尋求醫療建議。

她指出，中醫在治療胃食道逆流時，強調內外兼治，通過調理脾胃、疏肝理氣、生活方式的改善來緩解症狀。如果症狀較嚴重，建議找專業的中醫師診治，針對具體情況制定治療方案。

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