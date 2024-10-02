自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》男生也有更年期！ 醫：請補充6營養

2024/10/02 18:06

醫師指出，男性更年期的過程，伴隨著身體氧化壓力的增強，補充抗氧化劑，能夠幫助減少細胞損傷、保護細胞健康，如藍莓等；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，男性更年期的過程，伴隨著身體氧化壓力的增強，補充抗氧化劑，能夠幫助減少細胞損傷、保護細胞健康，如藍莓等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「更年期」並非女性專利，男性也會有更年期！情緒波動等問題，男性幾乎都有。該補充什麼營養素呢？好幸福泌尿科診所院長戴槐青指出，可以補充6種營養素，包括：鋅、維生素D、鎂、Omega-3脂肪酸、維生素B群、抗氧化劑。

戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文表示，男性也會有更年期的問題；客觀上，男性的更年期不如女性明顯，所以很多人經常忽略。其實男性更年期也會造成情緒波動、體力減弱等問題。

●鋅：鋅是男性身體中一個重要的微量元素，對於維持正常的睾固酮濃度非常重要。隨著年齡增長，睾固酮濃度會逐漸下降，而睾固酮是維持男性體力、性慾和心理健康的重要激素。缺乏鋅，會加劇睾固酮的下降，從而導致更年期症狀更加明顯。建議，可以多食用牡蠣、牛肉、南瓜籽，都是富含鋅的食物。

●維生素D：維生素D有助於促進鈣的吸收，對骨骼健康非常重要。隨著年齡的增長，男性容易出現骨質疏鬆，或骨骼脆弱的問題。補充維生素D，不僅能夠維持骨骼健康，還有助於增強免疫系統功能。此外，研究表明，維生素D對於維持健康的睾固酮濃度，也有一定的幫助。因此，日常生活中應該多曬太陽，或透過補充魚肝油、蛋黃、深海魚類來攝取維生素D。

●鎂：鎂是一種能夠，幫助肌肉放鬆、改善睡眠品質的重要礦物質。在男性更年期，焦慮、失眠、易疲勞等問題，常常困擾著許多人。鎂能夠調節神經系統，幫助身體應對壓力，同時促進肌肉放鬆，和提高睡眠品質。富含鎂的食物包括深綠色蔬菜、堅果、種子和全穀物等。

醫師表示，男性更年期會焦慮、失眠、易疲勞等問題，常常困擾著許多人。鎂能夠調節神經系統，幫助身體應對壓力，可以多吃深色蔬菜等補充。（圖取自freepik）

醫師表示，男性更年期會焦慮、失眠、易疲勞等問題，常常困擾著許多人。鎂能夠調節神經系統，幫助身體應對壓力，可以多吃深色蔬菜等補充。（圖取自freepik）

●Omega-3脂肪酸：Omega-3 脂肪酸是一種不飽和脂肪酸，對心血管健康至關重要。男性更年期時，心血管疾病的風險會隨著年齡增加而上升。補充Omega-3，有助於降低膽固醇水平，減少動脈硬化的風險，保護心臟健康。像是魚類如鮭魚、鯖魚，還有亞麻籽和核桃中，都含有豐富的Omega-3 脂肪酸。為了保持心臟健康，建議每週應至少吃兩次，富含Omega-3的食物。

●維生素B群：維生素B群包括多種對身體能量代謝，和神經系統運作，至關重要的維生素。特別是B12和葉酸，對於男性更年期的情緒穩定，和能量維持有很大幫助。B群維生素能夠減少疲勞感、改善注意力和記憶力，對抗因荷爾蒙變化，引起的情緒波動。B群維生素，存在於肉類、雞蛋、奶製品和全穀物中，建議要多吃這些富含B群維生素的食物。

●抗氧化劑：抗氧化劑對於抵抗衰老過程中，產生的自由基損害非常重要。男性更年期的過程，伴隨著身體氧化壓力的增強，補充抗氧化劑，能夠幫助減少細胞損傷、保護細胞健康。所以，我也建議多吃富含抗氧化劑的食物，包括各種深色水果，如藍莓、黑莓、葡萄等，還有綠茶和黑巧克力，都是不錯的選項。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中