健康網》男生也有更年期！ 醫：請補充6營養

醫師指出，男性更年期的過程，伴隨著身體氧化壓力的增強，補充抗氧化劑，能夠幫助減少細胞損傷、保護細胞健康，如藍莓等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「更年期」並非女性專利，男性也會有更年期！情緒波動等問題，男性幾乎都有。該補充什麼營養素呢？好幸福泌尿科診所院長戴槐青指出，可以補充6種營養素，包括：鋅、維生素D、鎂、Omega-3脂肪酸、維生素B群、抗氧化劑。

戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文表示，男性也會有更年期的問題；客觀上，男性的更年期不如女性明顯，所以很多人經常忽略。其實男性更年期也會造成情緒波動、體力減弱等問題。

請繼續往下閱讀...

●鋅：鋅是男性身體中一個重要的微量元素，對於維持正常的睾固酮濃度非常重要。隨著年齡增長，睾固酮濃度會逐漸下降，而睾固酮是維持男性體力、性慾和心理健康的重要激素。缺乏鋅，會加劇睾固酮的下降，從而導致更年期症狀更加明顯。建議，可以多食用牡蠣、牛肉、南瓜籽，都是富含鋅的食物。

●維生素D：維生素D有助於促進鈣的吸收，對骨骼健康非常重要。隨著年齡的增長，男性容易出現骨質疏鬆，或骨骼脆弱的問題。補充維生素D，不僅能夠維持骨骼健康，還有助於增強免疫系統功能。此外，研究表明，維生素D對於維持健康的睾固酮濃度，也有一定的幫助。因此，日常生活中應該多曬太陽，或透過補充魚肝油、蛋黃、深海魚類來攝取維生素D。

●鎂：鎂是一種能夠，幫助肌肉放鬆、改善睡眠品質的重要礦物質。在男性更年期，焦慮、失眠、易疲勞等問題，常常困擾著許多人。鎂能夠調節神經系統，幫助身體應對壓力，同時促進肌肉放鬆，和提高睡眠品質。富含鎂的食物包括深綠色蔬菜、堅果、種子和全穀物等。

醫師表示，男性更年期會焦慮、失眠、易疲勞等問題，常常困擾著許多人。鎂能夠調節神經系統，幫助身體應對壓力，可以多吃深色蔬菜等補充。（圖取自freepik）

●Omega-3脂肪酸：Omega-3 脂肪酸是一種不飽和脂肪酸，對心血管健康至關重要。男性更年期時，心血管疾病的風險會隨著年齡增加而上升。補充Omega-3，有助於降低膽固醇水平，減少動脈硬化的風險，保護心臟健康。像是魚類如鮭魚、鯖魚，還有亞麻籽和核桃中，都含有豐富的Omega-3 脂肪酸。為了保持心臟健康，建議每週應至少吃兩次，富含Omega-3的食物。

●維生素B群：維生素B群包括多種對身體能量代謝，和神經系統運作，至關重要的維生素。特別是B12和葉酸，對於男性更年期的情緒穩定，和能量維持有很大幫助。B群維生素能夠減少疲勞感、改善注意力和記憶力，對抗因荷爾蒙變化，引起的情緒波動。B群維生素，存在於肉類、雞蛋、奶製品和全穀物中，建議要多吃這些富含B群維生素的食物。

●抗氧化劑：抗氧化劑對於抵抗衰老過程中，產生的自由基損害非常重要。男性更年期的過程，伴隨著身體氧化壓力的增強，補充抗氧化劑，能夠幫助減少細胞損傷、保護細胞健康。所以，我也建議多吃富含抗氧化劑的食物，包括各種深色水果，如藍莓、黑莓、葡萄等，還有綠茶和黑巧克力，都是不錯的選項。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法