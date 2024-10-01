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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》防颱採買省錢秘訣！ 營養師口袋名單曝

2024/10/01 19:55

颱風天最令人煩惱的，就是菜價直直升且很搶手，營養師表示，不同的防颱食品組合，可以各自提供多種的營養素，防颱期間保持均衡的飲食搭配；情境照。（資料照）

颱風天最令人煩惱的，就是菜價直直升且很搶手，營養師表示，不同的防颱食品組合，可以各自提供多種的營養素，防颱期間保持均衡的飲食搭配；情境照。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕颱風天最令人煩惱的，就是菜價直直升，而且常常被搶購一空，只能望著空盪盪的櫃位傷腦筋！營養師黃瓊慧於臉書粉專「黃瓊慧 營養師」發文推薦防颱6類食品，包括：罐頭食品、即時麵條、即飲飲品、加熱調理包、速食沖泡食品及無添加堅果，不僅簡單、耐放還省錢。

●罐頭食品：鮪魚罐頭、肉醬罐頭，有高蛋白質來源，提供人體必需的胺基酸和Omega-3，不過肉類罐頭食品有時含有較多的脂肪和鈉，需要適量攝取。

●即時麵條：泡麵、乾拌麵，主要提供碳水化合物作為能量來源，但通常鈉含量較高，蛋白質和膳食纖維較少，建議烹調時可以調味粉倒一半就好，並且額外加入雞蛋和蔬菜。

●即飲飲品：牛奶、豆漿、果汁；牛奶可以提供蛋白質、鈣和維生素D，豆漿則能提供植物性蛋白質和大豆異黃酮；果汁則含有維生素C和天然糖分，可以迅速提供能量。

●加熱調理包：咖哩飯、牛肉麵、義大利麵；提供碳水化合物、蛋白質和脂肪，可能還含少量的纖維和維生素，但調理包普遍鈉含量偏高，建議控制攝取量。

●速食沖泡食品：即食燕麥、沖泡式奶茶、咖啡；即食燕麥富含纖維、碳水化合物和少量蛋白質，燕麥的纖維有助於促進消化，碳水化合物提供持久的能量；咖啡中的咖啡因則具有提神效果。

●無添加堅果：花生、杏仁、腰果；堅果富含不飽和脂肪酸，可以提供身體持久的能量，裡面的維生素E是抗氧化劑，有助於免疫系統健康。

黃瓊慧表示，不同的防颱食品組合，可以各自提供多種的營養素，防颱期間保持均衡的飲食搭配，能讓心情更加舒服。

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