健康網》子宮內膜異位切忌久坐不動 醫：和緩運動助改善

醫師指出，患者若長期久坐、缺乏運動，可能會使逆流的經血不易擴散，讓子宮內膜異位變得更嚴重；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕子宮內膜異位症是指子宮內膜剝落後跑到不正確的位置生長所發生的病症。茂盛醫院執行長李俊逸指出，患者若長期久坐、缺乏運動，可能會使逆流的經血不易擴散，讓症狀變得更嚴重，可以透過和緩運動來改善，如散步、游泳、快走、慢跑、瑜伽、太極拳等，且運動過程中若有不適就要馬上停止並休息，以免造成身體負擔。

李俊逸說明，子宮內膜在剝落過程當中，如果逆流情形跑到子宮的肌肉表層裡，就稱為「子宮肌腺症」，若逆流到卵巢內，就會形成「巧克力囊腫」；如果生長在骨盆腔內，常常會合併嚴重的「骨盆腔沾黏」，導致懷孕機率下降。

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子宮內膜異位症發生位置。（茂盛醫院提供）

李俊逸說，子宮內膜異位症經常會伴隨著經痛、性交困難、骨盆腔疼痛、腰背疼痛、排尿及排便困難、腹瀉、經血量偏多、腹部明顯腫脹感或不孕等症狀發生，通常可透過超音波、抽血及腹腔鏡檢查發現。

李俊逸表示，透過規律且適量運動可以促進血液循環，讓骨盆腔獲得良好循環，若因子宮內膜異位症造成沾黏，多做伸展運動也可以減少沾黏範圍，改善症狀的同時，還可以舒緩因子宮內膜異位症導致的不適症狀，同時增強自身抵抗力。

子宮內膜異位症飲食建議

李俊逸提到，子宮內膜異位症的治療多以手術或藥物治療為主，但改變生活與飲食也能幫助改善症狀。多選擇維生素ACE等，有抗氧化、抗發炎及舒緩壓力的食物，除了對身體能有一定的舒緩作用外，還可以消除自由基、降低身體氧化壓力，同時減緩慢性發炎。

●維生素A：深綠色蔬菜、木瓜、南瓜、番茄、胡蘿蔔、肝臟、蛋黃。

●維生素C：芭樂、草莓、奇異果、柳丁、檸檬、柚子、甜椒。

●維生素E：杏仁、核桃、小麥胚芽、大豆油、玉米油、深綠色蔬菜。

醫師表示，鮭魚、鮪魚等深海魚，富含Omega-3不飽和脂肪酸，對於緩解子宮內膜異位的症狀有一定的幫助；圖為示意圖。（圖取自freepik）

●Omega-3不飽和脂肪酸：Omega-3不飽和脂肪酸有抗發炎的特性，對於緩解子宮內膜異位的症狀有一定的幫助，飲食上也可以選擇鮭魚、鮪魚、鯖魚等深海魚來攝取好的魚油。

●含鎂食物：鎂有助於放鬆肌肉，減輕子宮內膜異位症患者的疼痛和不適感，如酪梨、腰果、黑豆、香蕉和綠色蔬菜。

●含鐵食物：部分子宮內膜異位症狀可能會發生出血，可以多攝取含鐵食物補充流失的鐵質，如黃豆、肉類（豬、雞、魚，紅肉等）、肝臟、牡蠣、綠花椰、魚類等。

更多有關子宮內膜異位症的資訊，可上茂盛醫院生殖醫學中心查詢。

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