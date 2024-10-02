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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》防颱不搶菜 北農力推1料理：抗漲又好保存

2024/10/02 06:31

北農指出，在咖哩中加入少許巧克力，可以讓整體濃度提升，帶出更豐富的層次感；圖為示意圖。（圖取自freepik）

北農指出，在咖哩中加入少許巧克力，可以讓整體濃度提升，帶出更豐富的層次感；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕山陀兒颱風來襲，超市蔬菜貨架全被掃空？不用怕！颱風天也有抗漲又易保存的美味料理，台北農產運銷公司在臉書粉專「臺北農產」發文表示，答案就是咖哩飯，只需要馬鈴薯、洋蔥、胡蘿蔔、肉塊、咖哩塊和米飯，這些簡單的食材在風雨中輕鬆搞定一鍋熱騰騰的咖哩飯，溫暖全家人的胃和心。

北農指出，在咖哩中加入少許巧克力，可以讓整體濃度提升，帶出更豐富的層次感。而想讓咖哩飯更有變化，加入玉米罐頭、肉醬罐頭或鮪魚罐頭作為配菜，不僅增添風味，也讓咖哩更加豐富，吃起來更加滿足。

3種進階食材（可依喜好自行調整）

●根莖類：馬鈴薯、胡蘿蔔、南瓜等。

●蔬菜類：青花菜、番茄、洋蔥、茄子、玉米筍等。

●蕈菇類：鴻喜菇、杏鮑菇等。

北農表示，颱風天選購根莖類、蕈菇類等易保存食材，讓你荷包不失血，也吃的營養美味。

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