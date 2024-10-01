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健康 > 杏林動態

南投疫苗開打》竹山秀傳「一條龍」服務 單日接種300人

2024/10/01 16:20

流感疫苗10月開打，竹山秀傳醫院規劃從掛號、評估到施打的「一條龍」服務，總計一整天施打300人。（竹秀醫院提供）

流感疫苗10月開打，竹山秀傳醫院規劃從掛號、評估到施打的「一條龍」服務，總計一整天施打300人。（竹秀醫院提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕流感疫苗10月開打，南投竹山秀傳醫院今設置便利接種「一條龍」服務，只要健保卡掛號，就有醫師評估，並由護理師施打疫苗，總計一整天接種300人。

院方表示，10月起第一階段公費流感接種對象，包括65歲以上長者，6個月以上至國小入學前幼兒，孕婦及6個月內嬰兒父母，以及國小至高中職、五專一至三年級學生等，呼籲符合對象及早施打；至於50歲至64歲無高風險慢性病成人，預計11月1日開打。

竹秀醫院院長莊碧焜表示，疫苗接種1至2週後才會產生抗體，形成保護力，患有慢性心血管疾病、慢性呼吸道疾病、糖尿病、腎功能不全等患者，都是建議施打的對象，呼籲要提早接種。

院方也說，為方便民眾施打流感疫苗，院內也規劃「一條龍」便利接種服務，民眾只要攜帶健保卡掛號，就有醫師在場評估，護理師也會替民眾施打疫苗，總計今天施打300人，接下來也會前往鄰近19個社區為民眾施打流感疫苗，若要注射新冠COVID-19疫苗，民眾也可和流感疫苗一起接種。

流感疫苗10月開打，竹山秀傳醫院規劃從掛號、評估到施打的「一條龍」服務，接下來將前進鄰近19個社區為民眾施打流感疫苗。（竹秀醫院提供）

流感疫苗10月開打，竹山秀傳醫院規劃從掛號、評估到施打的「一條龍」服務，接下來將前進鄰近19個社區為民眾施打流感疫苗。（竹秀醫院提供）

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