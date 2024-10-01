免吃藥！ 美研發鼻噴劑設防線 可望防新冠、流感和感冒

美國研發出新型鼻噴劑，有望成為對抗呼吸道感染的新武器；圖為情境照。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國布萊根婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）的研究團隊開發出一款名為PCANS的鼻噴劑，初步研究顯示，它可以有效阻擋多種呼吸道感染，包括武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）、流感、一般感冒病毒，甚至可能防禦肺炎鏈球菌。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這款鼻噴劑並非藥物，而是利用美國食品藥物管理局（FDA）認可的安全成分，在鼻腔內形成一道防線，阻擋病菌入侵。PCANS會形成凝膠狀基質，有效捕捉吸入的呼吸道飛沫，並將其中的病菌固定住，使其無法移動，最後再將病菌中和，防止感染。

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研究人員在實驗室中利用3D列印的人體鼻腔模型進行測試，發現噴灑PCANS後，鼻腔捕捉到的飛沫量是單獨使用黏液的兩倍。實驗結果也顯示，PCANS能阻擋並中和幾乎所有測試過的病毒和細菌，包括流感病毒、新冠病毒、呼吸道融合病毒（RSV）、腺病毒、克雷伯氏肺炎桿菌 （Klebsiella pneumoniae）等等，展現其廣效性。

在小鼠實驗中，單劑 PCANS 鼻噴劑就能有效阻擋25倍致死劑量的流感病毒感染，使小鼠肺部病毒量減少超過 99.99%。此外，接受PCANS治療的小鼠，其肺部的發炎細胞和細胞激素都維持正常，顯示其安全性。

儘管目前PCANS尚未進行人體試驗，但這項研究為未來發展提供了堅實的基礎。研究團隊正積極探索PCANS是否也能阻擋過敏原，希望能為過敏患者帶來新的療法。這項研究成果已發表於《先進材料》（Advanced Materials）期刊。

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