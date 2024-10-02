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健康網》「3耳穴」助減肥！ 中醫：按「它」可抑制食慾

2024/10/02 16:21

陳詩潔提到，在家可以輕輕按壓3穴位，每天數次，每次2-3分鐘，以達到放鬆和減重的效果；圖為情境照。（圖取自photoAC）

陳詩潔提到，在家可以輕輕按壓3穴位，每天數次，每次2-3分鐘，以達到放鬆和減重的效果；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕按壓耳朵穴道還可以減肥？澄品中醫診所中醫師陳詩潔在臉書專頁「澄品中醫」發文分享讓食慾降低的3個耳穴：首先，「渴點」可以減少飲水過多所引起的水腫；「飢點」可以抑制過度的食慾；「耳神門」可以緩解壓力和焦慮，避免暴食的情況發生。

降低食慾3穴道

●渴點

位於耳廓的中上部，與口渴和水分攝取有關。可以幫助調節體內的水分平衡，減少飲水過多引起的水腫。

●飢點

位於耳甲腔內側，與食慾和胃部活動有關。能抑制過度的食慾，從而幫助控制進食量。

●耳神門

位於三角窩，與壓力、焦慮和情緒調節相關。能緩解壓力和焦慮，這些往往是過度飲食或暴食的誘因，幫助保持健康的飲食習慣。

陳詩潔提到，專業中醫師通常會通過針刺、按壓或耳磁貼片刺激穴道；另外，在家可以輕輕按壓此3穴位，每天數次，每次2-3分鐘，以達到放鬆和減重的效果。她提醒，搭配飲食及運動和中藥調理，效果會更加倍。

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