單預防流感恐不夠！ 醫示警「一族群」應及早預防「皮蛇」

醫師提醒若是免疫力較弱的族群，應慎防皮蛇上身。示意圖。（圖取自shuttestock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕公費流感疫苗今（1日）開打，但對於免疫力較弱的族群，如慢性腎病、糖尿病或有癌症病史者，光打流感疫苗恐怕還不夠！成大醫院家庭醫學部主任吳至行提醒，每年秋冬，除了各種呼吸道疾病橫行，俗稱皮蛇的帶狀疱疹，也可能隨季節變化發作，特別是50歲以上免疫力較差的人，感染風險恐比一般人高出3.8倍，且糖尿病和癌症病史患者罹患的機率更高，還可能留下後遺症嚴重影響生活品質。

吳至行指出，帶狀疱疹的高風險族群跟流感相似，主要是50歲以上、免疫力較弱的慢性病患。像是慢性腎病、糖尿病等會削弱免疫系統，讓患者更容易罹患感染性疾病，尤其是帶狀疱疹病毒，它平時潛伏在脊髓神經節，一旦免疫力下降就容易誘發。

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許多人覺得帶狀疱疹離自己很遙遠，實際上疾管署發布的研究報告指出，台灣民眾一生中發生帶狀疱疹機率約為32.2%，相當於每3人就有1人可能皮蛇上身，當免疫力下降，如熬夜、壓力大或換季，都可能引發帶狀疱疹發作。此外2024年最新研究顯示，曾感染COVID-19的患者相比未感染者，帶狀疱疹感人風險增加2.16倍。

吳至行提到，即使痊癒，帶狀疱疹病毒仍藏在神經節內，可能引發嚴重後遺症，像是糖尿病患者痊癒後，神經痛的風險就比一般人高出近50%，而且疼痛可能持續數天甚至數年，更有可能增加心血管和腦血管疾病的風險。血液病患者感染後，則可能引發嚴重的併發症，如瀰漫性帶狀疱疹或疱疹性腦炎。

「大約一成的患者會復發，甚至最快兩個月內就可能再度發作！」吳至行提醒，帶狀疱疹不僅會嚴重影響生活品質，還可能損害不同器官的功能，例如帶狀疱疹患者中有10%至15%影響到眼部，若不及時治療，可能導致視力受損，中風與心臟病機率也大增。

他強調，除了保持健康生活和適當紓壓，對於高風險族群來說，提早接種帶狀疱疹疫苗是避免嚴重後遺症的關鍵措施。鼓勵民眾趁著施打公費流感疫苗的機會，也與醫師討論帶狀疱疹的預防策略，建立更強的免疫防線，才能在秋冬季節對抗流感與帶狀疱疹帶來的雙重威脅。

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