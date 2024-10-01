自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

單預防流感恐不夠！ 醫示警「一族群」應及早預防「皮蛇」

2024/10/01 14:28

醫師提醒若是免疫力較弱的族群，應慎防皮蛇上身。示意圖。（圖取自shuttestock）

醫師提醒若是免疫力較弱的族群，應慎防皮蛇上身。示意圖。（圖取自shuttestock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕公費流感疫苗今（1日）開打，但對於免疫力較弱的族群，如慢性腎病、糖尿病或有癌症病史者，光打流感疫苗恐怕還不夠！成大醫院家庭醫學部主任吳至行提醒，每年秋冬，除了各種呼吸道疾病橫行，俗稱皮蛇的帶狀疱疹，也可能隨季節變化發作，特別是50歲以上免疫力較差的人，感染風險恐比一般人高出3.8倍，且糖尿病和癌症病史患者罹患的機率更高，還可能留下後遺症嚴重影響生活品質。

吳至行指出，帶狀疱疹的高風險族群跟流感相似，主要是50歲以上、免疫力較弱的慢性病患。像是慢性腎病、糖尿病等會削弱免疫系統，讓患者更容易罹患感染性疾病，尤其是帶狀疱疹病毒，它平時潛伏在脊髓神經節，一旦免疫力下降就容易誘發。

許多人覺得帶狀疱疹離自己很遙遠，實際上疾管署發布的研究報告指出，台灣民眾一生中發生帶狀疱疹機率約為32.2%，相當於每3人就有1人可能皮蛇上身，當免疫力下降，如熬夜、壓力大或換季，都可能引發帶狀疱疹發作。此外2024年最新研究顯示，曾感染COVID-19的患者相比未感染者，帶狀疱疹感人風險增加2.16倍。

吳至行提到，即使痊癒，帶狀疱疹病毒仍藏在神經節內，可能引發嚴重後遺症，像是糖尿病患者痊癒後，神經痛的風險就比一般人高出近50%，而且疼痛可能持續數天甚至數年，更有可能增加心血管和腦血管疾病的風險。血液病患者感染後，則可能引發嚴重的併發症，如瀰漫性帶狀疱疹或疱疹性腦炎。

「大約一成的患者會復發，甚至最快兩個月內就可能再度發作！」吳至行提醒，帶狀疱疹不僅會嚴重影響生活品質，還可能損害不同器官的功能，例如帶狀疱疹患者中有10%至15%影響到眼部，若不及時治療，可能導致視力受損，中風與心臟病機率也大增。

他強調，除了保持健康生活和適當紓壓，對於高風險族群來說，提早接種帶狀疱疹疫苗是避免嚴重後遺症的關鍵措施。鼓勵民眾趁著施打公費流感疫苗的機會，也與醫師討論帶狀疱疹的預防策略，建立更強的免疫防線，才能在秋冬季節對抗流感與帶狀疱疹帶來的雙重威脅。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中