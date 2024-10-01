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澎湖疫苗開打》縣長帶頭接種 籲左流右新 健康安心
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長陳光復今（1）日響應接種流感及新冠疫苗，2種疫苗同時接種，獲得雙重保護，不僅安全並可降低併發新冠及流感重症的風險，保護自己免於新冠、流感威脅，更能增加健康防禦力，安心過秋冬，呼籲符合資格的民眾踴躍接種。
陳光復表示，秋冬是呼吸道傳染病好發的季節，疫苗接種是預防感染傳染病最直接、有效的方法，是保護自己與家人的最佳防護措施。尤其長者、兒童、慢性病患者及其他高風險族群，應儘速完成接種。為守護縣民健康，澎湖縣還推出多款限定的公費疫苗，其中包含60-64歲肺炎鏈球菌疫苗、50歲以上低收、中低收帶狀疱疹疫苗、13歲全人口及14歲男生子宮頸疫苗、0-6歲腸病毒疫苗，及0-2歲幼兒口服輪狀病毒疫苗，盼提高疫苗接種覆蓋率。
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澎湖衛生局表示，新冠、流感疫苗同步於1日起分階段開打。第1階段公費對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類，疫苗接種合約院所可至衛生局網站查詢。接種對象：醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、55歲以上原住民、安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病者、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）、國中小、高中職及五專一至三年級學生、禽畜相關及動物防疫相關人員。
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